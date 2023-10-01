50万元补助金 助合作社推可持续发展计划

本地合作社日后可从一笔总值50万元的补助金中受惠，在未来两年获得更多资源，以便推行可持续发展计划。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉日前出席新加坡全国合作社联合会（Singapore National Co-operative Federation，简称SNCF）主办的合作社运动晚宴时，宣布这项专为合作社而设的补助金。

这项合作社基金推广可持续发展补助金（CCF Sustainability Grant）由中央合作社基金设立，明年1月1日正式推出。补助金由SNCF管理，申请条件等详情会在日后公布。

陈圣辉致辞时说，这笔补助金能鼓励合作社掌握可持续发展相关知识，从而了解如何为2030年新加坡绿色发展蓝图做出贡献。补助金也肯定采纳可持续和环保方案的合作社，进一步推动它们在这方面的努力。

职员接受可持续发展培训可获高达八成补助

成功申请补助金的合作社，若安排至少一名主管或员工接受可持续发展相关的培训，可享有高达八成的资助，顶限为2000元或1万元。具体津贴数额视个别合作社每个财政年向中央合作社基金缴纳的金额而定。当合作社委任绿色大使或成立绿色委员会，并推行五项环保行动时，可获得一次5000元的津贴。

若合作社聘请顾问来分析可持续发展的机遇和风险，并落实至少其中一项建议，或是取得环保办公室证书或同等认证，则可获得八成的资助，顶限为5000元或1万元。

本地目前共有84个合作社，为近150万名会员提供负担得起的日常用品、教育和培训、医疗服务、财务服务和就业机会等。

另外，SNCF也同新跃社科大学签署谅解备忘录。联合会将借助新跃社科大学在培训、研究和咨询方面的专业知识，推出一系列课程和计划，包括提供环境、社会和治理方面的培训，协助合作社提升能力，开展可持续发展项目。