性侵亲生女长达三年 男子判监21年半

男子趁妻子不在家时，先让女儿与他一起看色情影片，接着伸出狼爪，非礼并性侵女儿长达三年。被生父性侵让少女精神大受打击，她因此患上严重抑郁症和边缘型人格障碍，甚至两度尝试轻生。

现年62岁的被告面对12项非礼与性侵等控状，他星期一（10月2日）在高庭认罪后被判坐牢21年半。

这起案件发生在2016年至2018年之间，当德士司机的被告育有两名女儿，受害人是长女，当时年龄介于12岁至15岁。为了保护受害人，法官谕令媒体不准报道任何可泄露受害人身份的资料，包括被告的名字。

根据案情，被告在2016年首次对受害人伸出狼爪。案发当天只有父女俩在家，被告叫受害人陪他看色情影片，接着非礼她的不同身体部位。受害人吓得不敢出声，被告则对受害人声称，他其实是在教导女儿如何保护自己，他警告女儿不准把事情说出去，否则会家庭破裂。

之后，被告变本加厉，他开始用手指性侵女儿，也指示女儿抚摸他。他也会使用性玩具来侵犯女儿。受害人默默忍受父亲的行为，尽管感到很不自在，却不敢反抗。

2018年，受害人终于把被性侵犯的事情告诉好友，在好友的建议下拨打专为性罪案受害人所设的求助热线，并向母亲道出实情。几年后，受害人的母亲将发生的事情告诉朋友，这名朋友在2022年2月报警，被告之后落网。

庭上揭露，受害人已在2018年搬出去住。她被诊断患有严重抑郁症和边缘型人格障碍，并曾在2021年6月与今年2月两次尝试轻生，须送院接受治疗。