南大研究：社交媒体疲劳者易分享错误信息

新加坡南洋理工大学一项研究结果发现，对社交媒体感到疲劳的人群更容易相信错误信息并在网上分享。其中，自恋型人格者在感受社交媒体疲劳时，更可能分享错误信息。

这项研究的调查对象是来自新加坡、美国、马来西亚、中国、泰国、越南、印度尼西亚和菲律宾的超过8000名参与者。新加坡参与者有1008人。研究团队通过评估参与者的社交媒体疲劳程度、分享错误信息的可能、认知能力，以及是否有自恋型行为特征，得出调查结果。

调查结果显示，来自八个国家的参与者中，那些经历社交媒体疲劳的人更容易误信信息。此外，在新加坡，经历社交媒体疲劳的人群分享错误信息的可能，取决于他们是否认为错误信息准确。在其余七个国家中，那些社交媒体疲劳程度较高的人，则会不论信息准确度就分享信息。

领导这项研究调查的南大黄金辉传播与信息学院助理教授赛夫丁（Saifuddin Ahmed）说，社交媒体疲劳造成信息超载，妨碍了社交媒体用户的认知判断。

同时，研究显示，自恋倾向较高的个体在经历社交媒体疲劳时，认为错误信息准确，并在社交媒体上分享的可能性更高。

赛夫丁解释说：“因为他们试图寻求关注，并获得社会影响力，而没有运用批判思维。这种分享错误信息的倾向与错误信息的特征尤其相关，因为错误信息往往以耸人听闻和有争议的内容为特征，借此引起受众强烈的情绪反应。”

他补充说，自恋者更喜欢即时的回报和满足。因此，在伴随高度疲劳和认知能力有限的情况下，自恋型人格者很可能因其冲动的天性，而不会对错误信息做出正确判断。

这项研究由南大与加利福尼亚大学戴维斯分校的博士生莫汉末·埃哈布（Muhammad Ehab Rasul）合作完成，研究结果已发表在科学杂志《科学报告》（Scientific Reports）。