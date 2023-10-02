青年模拟亚细安会议 逾百名学生交流区域发展课题

亚细安成员国须继续帮助青年掌握数码技能，并提高人民的数码通识，以缩小本区域的数码鸿沟，进一步推动经济增长。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期一（10月2日）出席“青年模拟亚细安会议”（Youth Model ASEAN Conference），与约160名来自七个亚细安国家、中国和印度的高等学府学生代表，就数码鸿沟、公平的教育机会，以及就业机会等课题进行讨论。

陈圣辉：数码技能对亚细安发展至关重要

陈圣辉致辞时引述一项社交距离措施如何影响亚细安青年的调查，指在冠病疫情期间，近七成的亚细安青年因缺乏数码技能以及无法连接互联网，认为远程办公或学习相当困难。他们主要是未接受大学教育和在首都以外地区居住的青年。

他说：“亚细安各国是否有能力促进未来的经济增长、提高生产力和提升人力资本，将取决于我们能在多大程度上弥合本区域的数码鸿沟。 如果我们能协助青年掌握必要的数码技能，并提升数码基础设施，就能让青年、个人和社群更好地把握数码时代的机遇。”

有学生询问提升数码通识对于缩小数码鸿沟能起到什么作用。陈圣辉解释，网络平台可以是很有用的工具，但若使用不当，也会造成负面影响。因此，亚细安各国不仅应该确保人们有机会接触数码资源，也须加强人们的数码通识，帮助他们善用科技和数码工具，学习如何分辨假信息。

陈圣辉也呼吁亚细安各国继续提供优质教育，让每个学生享有平等的教育机会。他指出，亚细安成员国一直为青年提供各类平台，给予他们机会就教育和青年就业课题相关的政策和计划进行讨论，帮助他们为未来做好准备。他认为亚细安充满机遇，因此鼓励青年把握机会、相互合作，加深对亚细安各国的认识。

另外，为人们创造有价值的工作，也能帮助亚细安实现包容增长。陈圣辉说，各国须打造提倡多元化的工作环境，重视员工的每一项技能，让边缘化群体有发言权，更好地保障员工的权益。

青年模拟亚细安会议由新加坡理工学院主办，本届会议的主题为“推动亚细安的包容增长”。约160名本地和外国学生于10月2日至4日聚集在这所理工院，就影响本区域发展的课题进行讨论 。

在新加坡理工学院修读生物医药科学专业文凭课程的邓敏（22岁）在模拟会议担任秘书长。她受访时说，会议为青年提供一个互相交流的平台，通过与各个国家的学生一起针对不同课题进行讨论，也能让她更了解亚细安各国的文化。

来自印度尼西亚建国大学（Binus University）的伯纳德（Hendricus Bernard，25岁）说，参加模拟会议让他学会以宏观角度看待各成员国面对的问题。“在和其他国家的学生合作制定解决方案的过程中，我能更了解这些国家对于不同课题的考量和立场。”