政府必要时会提供援助 助小贩应对成本上涨压力

小贩面对水电费和食料上涨等各种营业成本压力，政府会继续密切观察所售的熟食价格，必要时提供所需援助。

人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生星期二（10月3日）在国会答复三巴旺集选区议员佳馥梅的提问时，表达政府对食物价格的关注。佳馥梅询问，小贩中心有多少摊位售卖经济餐，以及经济餐会否涨价。

许宝琨说，政府会继续确保国家环境局和市镇理事会管辖的每个小贩摊位，至少提供一个经济餐选项。但他强调，经济餐的售价不由环境局控制。

许宝琨指出，每个小贩面对的营业成本压力不同，要持续经营，小贩就得提高生产力，通过共享资源来降低营业成本，例如采用中央清洁的方法，减轻洗碗和清洁成本。

至于政府会否为小贩提供更多援助，许宝琨说，政府已多管齐下，帮助消费者应付生活费，如发放社区发展理事会邻里购物券，这些购物券“既可让居民到小饭中心消费，也能为小贩带来收入”。

反牟利委员会去年重启 至今已接350多起举报

另一方面，因消费税调高而在2022年重启的反牟利委员会（Committee Against Profiteering），至今接到超过350起举报，其中32起是商家假借消费税之名，趁机涨价的投诉。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉回答佳馥梅的口头询问时说，反牟利委员会已联合新加坡竞争与消费者委员会、新加坡消费者协会，以及人民协会调查这些投诉。

他说：“被投诉的商家都配合调查，并已停止以消费税上调为借口的涨价行为。”

陈圣辉也说，至今没有一个商家因假借消费税上调名义涨价，被投诉超过一次。

我国政府是在1994年推出消费税时，首度成立反牟利委员会协助监督物价走势，取缔不良商家的牟利行为。消费税2003年和2007年调高时，委员会也投入运作。

根据2月国会的书面答复，反牟利委员会截至2023年1月接获286起举报，其中26起是商家假借消费税之名趁机涨价的投诉。

反牟利委员会由13人组成，以贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲为首，主要职责是针对涉及消费税的不合理涨价反馈进行调查，重点是本地家庭的日常用品。