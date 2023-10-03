本地公司与两大学开发环保过滤系统 供越南清洁饮用水

张佳莹

更新 /
更新 / 2023年10月3日 9:05 PM
发布 /
发布 / 2023年10月3日 8:54 PM
益德水务私人有限公司、新加坡理工大学及南洋理工大学联合开发新型的过滤系统来净化用水。图为益德水务的两名创始人首席运营官戴绮（左起）和总裁杨冰松博士，以及新工大工程系助理教授洪韫媚。（陈斌勤摄）
益德水务私人有限公司、新加坡理工大学及南洋理工大学联合开发新型的过滤系统来净化用水。图为益德水务的两名创始人首席运营官戴绮（左起）和总裁杨冰松博士，以及新工大工程系助理教授洪韫媚。（陈斌勤摄）

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过滤所抽取的地下水不仅会导致城市下沉，水质日益恶化，使用一般做法过滤河流或湖泊等地表水也会产生污泥等问题。本地一家起步公司和两所大学联合开发一种新型膜过滤系统，以更环保、清洁和较低成本的方法净化河水，供越南河静省一带的居民饮用。

新加坡水技术起步公司益德水务私人有限公司（Atera Water）与南洋理工大学和新加坡理工大学的研究团队，共同开发名为“TeraStream”的新型膜过滤系统。

碳足迹是传统水处理厂一半

领导新工大团队的工程系助理教授洪韫媚（36岁）介绍，新工大团队利用流体动力学模拟技术，在短短半年内与益德水务一同开发了一种利用通气方法的净化系统。由于团队采用一种由普通聚合物制成的高效纳米复合膜“CLARITY”，新系统的碳足迹仅为传统水处理厂的一半。与一般使用的聚偏二氟乙烯（PVDF）膜相比，去年由南大和益德水务所开发的CLARITY更容易制造，也更环保。

经过半年的试点采用，TeraStream将正式设在越南东北部河静省一个每日处理1万立方米水的处理设施中。每天提供的清洁饮用水量相当于四个奥林匹克规格的游泳池，可供当地的3万人使用。

益德水务总裁杨冰松博士（46岁）说，TeraStream的目标是取代越南等区域国家使用的砂滤器。“由于水资源过度开发、气候变化和工业污染等原因，这些在上个世纪一直有效的砂滤器，现在已经无法净化许多国家日益污染的地下水和河水。”

益德水务首席运营官戴绮（29岁）指出，对许多社区来说，由于成本高昂，他们无力购买一流的水过滤系统，而现有的砂滤器却不断失效，因此开发这款系统是力求以同样的成本，为东南亚社区提供更好的清洁饮用水。

益德水务明年首几个月将在菲律宾和马来西亚试行TeraStream，之后印度尼西亚也在考虑范围内。

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