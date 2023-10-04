走廊杂物清理 睡走廊10年妇可爬入屋就寝

家中堆满杂物，六旬妇走廊睡10年，市镇会上周清理了走廊，妇女如今攀爬杂物堆入屋睡觉。

《新明日报》日前报道，住在兀兰通道第603座组屋的68岁妇女，从20多年前开始就在家中囤积杂物，即使多次被劝阻也依然故我。后来，杂物已经多得从家中溢出门外，木门被堵得严实，铁门根本关不上，妇女于是露宿走廊。

妇女收集的物品五花八门，除了衣物，还有大量的塑料餐具、行李箱、纸皮和塑料瓶子，更有多个鲜橙放在一个箱子内，当走近时，能隐约闻到里面有一股臭味。

新闻见报后，三巴旺市镇会上周已派人前去清理走廊的杂物，不过记者星期二（10月3日）再度走访时，妇女又开始在走廊放置杂物，并坐在地上整理塑料袋和其他物品。

不愿透露姓名的妇女受访时解释，她20多年前因为没有工作，而成为加龙古尼。虽然有家人，但他们很少来找她，她也希望能靠自己的努力赚钱糊口。

“我没有开灯，也没有燃烧任何物品，所以除非有人故意放火或扔烟头，要不然不会引发火患的，我自己也会小心提防。”

她透露，市镇会派人清理后，堵在门口的杂物已经减少，她可以攀过杂物堆再进去屋内睡觉。

“屋内还有一些小空间，我会先站上塑料椅，然后爬进去睡觉。”

完整报道，请翻阅2023年10月4日的《新明日报》。