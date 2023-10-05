“代购夫妻”加控170控状 涉骗款逾2500万元

涉及欺骗等罪行的“代购夫妻”都被加控新控状，其中妻子面对的控状增加168项。

被告皮佳鹏（Pi Jiapeng，28岁）和泰国籍妻子潘素克·希里维帕（Pansuk Siriwipa，28岁）早前分别面对五项和四项控状，包括欺骗和抵触移民法令等。

他们的案子星期四（10月5日）过堂，两人通过视讯面控，他们各有代表律师。两人都穿着白色圆领T恤，皮佳鹏还剃了一头短发。

过堂后，他们双双被加控。皮佳鹏面对的控状增两项，其中一项是抵触破产、重组与解散法令，另一项是抵触公司法令。

根据控状，皮佳鹏涉及欺诈交易，从2022年3月1日至6月19日期间，在知道Tradenation私人有限公司无法履行交易的情况下，仍继续让顾客下单购买名表，骗取2478万2798元。

另一项指他身为Tradeluxury私人有限公司的董事，却未履行监督职责，导致公司涉及欺诈活动。

潘素克·希里维帕加控168项控状

潘素克·希里维帕被加控168项控状，包括两项抵触破产、重组与解散法令和166项欺诈的控状。

根据控状，她同样被指骗取2478万2798元的名表订单费，但被控进行另一项欺诈交易，指她从2022年3月9日至5月3日，在知道Tradeluxury无法履行交易的情况下，仍继续让顾客下单购买名牌包，骗取94万6948元。

根据之前的报道，近200人支付了逾3200万元让两被告代购名表和名包，但不少人没有收到货。按最新控状，单是上述这两项，涉及的欺诈金额就共超过2500万元。

向至少160人行骗 涉款逾1200万元

控状也显示，潘素克·希里维帕向至少160人行骗，称公司能落实名表和名牌包的订单，借此向他们收费，涉款逾1200万元。

加上上述新控状，皮佳鹏现在共面对七项控状，潘素克·希里维帕共面对172项。

两人的案子定下星期三（11日）进行审前会议。

《联合早报》之前报道，两名被告在2022年6月27日被警方调查，护照也被扣。然而，他们在7月4日通过两名马来西亚籍男子的协助，匿藏在罗厘的货柜箱里，潜逃到马国。

这对夫妻8月11日在新山落网，被押送回新加坡，关押至今。