首个海上运动中心开业 南部岛屿打造大自然度假天堂

新加坡南部岛屿首个海上运动中心建成，增添了便利商店、豪华露营区等设施，将拉扎鲁斯岛与相连的实林格岛、圣约翰岛和卡斯岛一同打造成大自然度假天堂。

圣淘沙发展局星期四（10月5日）在拉扎鲁斯岛举行媒体发布会，由贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉带领记者参观新设施，包括海上运动中心、便利商店、豪华露营区，以及脚踏车出租亭等。

今后，游人在拉扎鲁斯海上运动中心（Lazarus Sea Sports Centre），可以到海边参与水上自行车、皮划艇、海上瑜伽等活动。海上配备适合八岁以上的孩童和成人使用，租费是每人22至44元不等。

本地餐饮业者Bespoke Dining Club在拉扎鲁斯岛上设立了SOL便利商店，为游客提供食物、饮料和一般必需品，包括由BDC业主兼主厨特备的微波炉快熟食品和烧烤食材，以及使用环保材料制作的烧烤炉等，方便游人在岛上野餐。

餐饮公司Bespoke Dining Club在岛上设立了SOL便利商店，店面由集装箱改造而成，售卖的是本地农场和渔港生产的海鲜和蔬菜。（陈斌勤摄）

为了让游人有舒适的住宿空间，圣淘沙发展局与生态旅游公司碧客态霓（Big Tiny）合作，已从今年4月起在拉扎鲁斯岛推出五个度假小屋。这些低碳环保的小屋用再生木材建造，主要依靠太阳能供电，小客厅、厨房和浴室等配置一应俱全。

本地公司Into The Woods将在今年12月推出九个豪华露营帐篷，让游客可以沉浸在岛屿独特的大自然环境中，包括近距离欣赏周遭的生物多样性。豪华露营将设在海湾的沙滩上，有六个双人帐篷，另外三个是家庭式的四人帐篷。这些营帐里会有一些基本的烹饪用具、休闲椅、手冲咖啡的器具等。

Into The Woods创办人李瑞亮说，他和妻儿在国外生活时非常享受户外露营，因此想把慢系生活的概念带回本地。“在城市生活总会被各种繁琐事务或电子产品打扰，导致烦躁和分心，所以我们想创造一个远离喧嚣的空间，邀请人们到来，自由地感受和探索大自然。”

生态冒险公司Go Green在圣约翰岛上设立了一个脚踏车出租亭，除了出租脚踏车，也出租风筝、野餐垫、简易帐篷等，方便游客到周围的岛屿和海滩去探索。

基于南部岛屿是绿色旅游景点，新项目的运营必须考虑如何维护岛上的自然环境；比如，所有船只都使用同一个指定的下水区，这是为了将人类的活动对海床的影响降到最低。

Into The Woods豪华露营则与本地环保企业合作，为客人提供环保文具，如再生纸皮笔记本、装有番茄种子的铅笔等；游人也可以在岛上栽种一些绿色植物。

此外，SOL便利店的店面由集装箱改造而成，售卖的是本地农场和渔港生产的海鲜和蔬菜。