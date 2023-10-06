行动党参选人？骨外科医生任裕廊基层组织第二顾问

近年活跃于裕廊基层的骨外科医生哈宓，两个月前出任裕廊集选区的裕泉区基层组织第二顾问，被广泛视为下届大选的人民行动党参选人。哈宓目前协助早前接管达曼裕廊的裕廊集选区议员黄伟中，管理裕泉基层事务。

基层组织顾问向来由执政的行动党议员或在大选中落选的行动党参选人担任，外界因此都把受委基层组织第二顾问的人选，视为下一届大选的参选人。例如，淡滨尼集选区议员朱倍庆以及义顺集选区议员陈浍敏，参选前都曾在各自选区担任基层组织第二顾问。

上个星期天（10月1日），哈宓（Hamid Razak）医生也以裕廊集选区基层组织第二顾问的身份，与曾主理裕泉基层事务的国家发展部长李智陞、曾担任裕廊集选区领军部长的前阁员林文兴，以及黄伟中等人，登报祝贺裕泉基层领袖荣获公共服务奖章。

哈宓是新加坡保健服务集团骨外科顾问医生和前首席住院医师，目前在盛港综合医院任职。他也是杜克—国大医学院的临床副教授。

根据职场社交平台领英（LinkedIn）的资料，哈宓2015年6月加入达曼裕廊活跃乐龄委员会，并于2016年1月至2021年9月，出任达曼裕廊公民咨询委员会委员，2021年10月担任委员会秘书。

黄伟中星期一（10月2日）晚上在达曼裕廊接见选民活动上接受《联合早报》访问。他说，哈宓两个月前成为裕泉基层组织第二顾问，协助他在那里的基层工作。

总统尚达曼7月8日卸下政治职务后，管理裕泉区事务的黄伟中接手达曼裕廊区。黄伟中目前是裕泉和达曼裕廊两个分区的基层顾问。

黄伟中说：“哈宓表现很出色 ，也一直积极参加基层活动，例如最近的中秋节活动。”

哈宓8月创建社交媒体平台，分享社区服务的点滴，其中包括裕泉区的基层活动，如走访邻里和家访等。

《联合早报》记者星期四（5日）晚上走访裕泉的接见选民活动时，哈宓也在场协助黄伟中服务居民。

哈宓受访时说：“我是一名医生，选择这份职业的初衷就是想要帮助他人，社区服务正是这种热忱的自然延伸……对我而言，这也是很好利用业余时间的方式。”

对于日后是否有意参政，哈宓说，自己并没有考虑这个问题。“我目前就是一名义工，站出来为社区做一些自己力所能及的贡献。”

他指出，基层组织第二顾问是由人民协会委任的职位，与之前担任的达曼裕廊公民咨询委员会秘书相比，算是一种提升，扮演的角色也更深入、更面向大众。

“这自然具有挑战，不过我想要做的是有意义的工作，以及服务居民的机会。”

除了基层服务，哈宓也活跃于志愿服务。他曾在2015年为印度回教专业人士创建联络平台IMPROF。他也是客工援助组织康侍（HealthServe）的义工医生，服务超过九年。

兼顾两分区 黄伟中：还应付得来

黄伟中接管达曼裕廊区后，得兼顾两个分区。问及近来工作量如何，他说，还应付得不错，重要的是确保居民都能得到很好的照顾。他也会继续探讨如何改善接触与帮助两个分区居民的方式。

黄伟中也说，达曼裕廊约1000户家庭即将开始家居改进计划、邻区更新计划，以及修复和重新装修等翻新工程，裕泉则刚好在今年完成了所有翻新项目。

他说：“有了裕泉区的经验，我会继续确保接下来在达曼裕廊的工程能顺利进行。”

裕泉区居民傅亚龙（68岁，退休）星期四到接见选民活动，向议员寻求帮助。他受访时对黄伟中十分满意。“他一个人得兼顾两个分区，现在有多一个人帮他当然是好事。”