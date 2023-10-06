本地三银行新反诈措施 让客户为存款“上锁”

本地三家银行预计下月推出新的反诈骗措施，让客户把部分存款“锁”在指定账户里，且不能通过数码方式把钱转出，从而避免客户坠入骗局时户头被掏空。

《联合早报》今年2月报道，银行公会去年6月开始研究名为“Money Lock”的反诈措施。办法是允许客户为自己的户头设定转账顶限，超过顶限的存款会被“上锁”，不能通过手机或网上银行服务转账。

星展银行推出“虚拟保险箱”digiVault

星展银行和储蓄银行星期五（10月6日）宣布，从11月底开始，客户可通过线上银行开设新的“digiVault”户头。

这类户头犹如虚拟保险箱，其中的存款会“上锁”，客户不能通过数码方式转账。他们要提款或把钱转出，须通过银行指定的方式，验证身份后才可“解锁”。解锁方式之一是，客户须亲自到银行分行办理，并且必须出示身份证或护照。银行也在考虑提供更多解锁的方式，具体详情下月公布。

星展银行新加坡总监董事总经理韩贵元说：“digiVault将配合现有的安全措施，包括近期推出的手机应用检测仪表板、安全开关、付款功能设置和交易通知等，共同形成一个强有力的多层防护，打击诈骗和欺诈行为。”

华侨银行：客户可自行决定“上锁”多少款项

华侨银行金融犯罪合规部门反诈主管蔡武朴回复《联合早报》询问时说，银行11月底将在手机应用上推出Money Lock功能。客户到时可自行决定要为多少存款“上锁”，这笔款项不能以数码方式转出。

他指出，这样的措施将赋予顾客控制权，让他们自行决定要将多少款项“锁起来”，在他们继续享用数码银行服务的同时，限制他们万一陷入骗局所可能蒙受的损失。

至于如何解锁，蔡武朴说，客户必须先通过多种方式完成验证，包括通过不同平台解锁，例如必须到华侨银行提款机，而不是在手机应用就能够解锁。

他说，这样的解锁步骤可能对顾客造成不便，但这么做是为了保障客户的存款。因为，一旦骗子通过钓鱼方式或恶意软件侵入客户的手机，一般上就很难阻止他们窃取款项或调整户头设定，例如转账限制。

“和其他措施一样，我们会聆听客户的反馈，并致力在保护客户和照顾用户体验之间取得平衡。”

大华银行：存款安全是首要考量

大华银行集团合规主管黄明添说，确保存款安全是银行的首要考量。“我们一直在研究Money Lock的概念，预计在11月底推出自家的版本。”

他说，银行相信，这个措施能有效限制客户面对的风险，至少帮助他们保护部分款项。

新加坡银行公会常务主任洪爱雯早前曾说，新措施可确保客户万一遇上骗局，至少能保住被“锁住”的款项，让客户继续有信心地使用线上银行服务。

她说，诈骗新手法层出不穷，因此银行会不断加强相应的防范措施，包括实施可能造成不便的新措施，这需要客户的体谅。