王乙康：本地疗养院床位未来10年倍增

为应对人口老龄化的需求，本地疗养院的床位在未来10年将增加一倍，到2030年时要达到3万2000个。

圣安德烈教会医院为庆祝成立110周年，联合新加坡圣公会社区服务在星期五（10月6日）举办慈善晚宴。卫生部长王乙康在晚宴上致辞说：“到了2026年，新加坡将成为一个超老龄化社会，21%的人口在65岁以上。如今，国家当务之急之一是确保我们的年长者能够有尊严且舒适地安享晚年。”

为实现这一目标，他列出了三大重点。“首先，我们须要扩大医疗保健的体量，以满足不断增长的需求。这将包括紧急床位的容量以及对年长者的基础护理。”

我国到2030年将有3万2000疗养院床位

这方面将包括在未来10年，将疗养院的床位数量增加一倍，到2030年时达到3万2000个。

第二个重点是，在上游做得更多，即提高新加坡人的保健意识，鼓励人们培养更健康的生活习惯，以减少对疗养机构的需求。目前，在符合条件的人群中，超过15%即超过38万个居民，已加入着重于预防护理的健康SG计划。

第三个重点是，确保年长者在社区中过着活跃积极的生活，防止社会孤立。这是老年人健康恶化的重要风险因素之一。

乐龄SG计划将在现有的活跃乐龄中心的基础上，进一步扩大这个网络，并投入更好的资源，以吸引更多年长者加入中心。

坐落于勿洛北和勿洛南的两个圣安德烈年长者护理中心就刚在今年投入运营，为年长居民提供普通日托、失智症日托和康复服务。

星期五的慈善晚宴共筹得53万6000元，将用于圣安德烈教会医院和圣公会社区服务旗下年长者护理中心和疗养院的建设和运营。在晚宴现场，110周年纪念册同步发行。

它们还计划明年在淡滨尼北和阿裕尼开设疗养院，淡滨尼北的年长者护理中心也将在同年落成。

圣安德烈教会医院与圣公会社服集团 明年将有42个服务中心

圣安德烈教会医院与圣公会社区服务集团总裁郑思聪医生说，到了明年，旗下将共有42个服务中心，每年可为约5万人提供服务。

亨徳申圣安德烈疗养院住户梁赫敏（Herminie Liang，译音，80岁）幼年战乱时罹患脊髓灰质炎，曾在圣安德烈教会医院就医。去年，她不慎跌倒后，要求入住圣安德烈疗养院。

她受访时说：“社工问我要住在哪个疗养院时，我想起了小时候圣安德烈的医生和护士都对我很好，所以我信任他们。”

在疗养院里，这名年长者积极参加各种手工坊，和老伙伴们一起做运动。为了此次慈善晚宴，她完成了一幅以卫生部标志为图案的手工作品，献给卫生部长。

她说：“起初，我对自己没有信心，但是护士一直鼓励我。当我做完之后，心里很有成就感。”