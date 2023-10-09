印尼火点减少或天公作美 本地烟霾情况改善中

我国星期一（10月9日）的烟霾情况预计比过去几天改善，除了风向有利，邻近的印度尼西亚苏门答腊火点大幅减少，加上预测我国与周边地区这几天会下雨，因此星期一的24小时空气污染指数，预计和星期天（8日）一样，不超过100，保持在适中水平。

国家环境局星期天发表最新的空气污染指数（PSI）数据。截至晚上9时，全国24小时PSI介于54至76，全天保持在适中水平。东部和中部的24小时PSI为76和75，南部67，北部和西部则是55和54。

火点集中在苏岛中部和南部 星期天减至68个

气象卫星监测显示，造成跨境烟霾的火点主要集中在苏门答腊中部和南部。星期天的火点为68个，比前一天的188个大减，星期五（6日）的火点则有212个。

环境局说，我国及周边的大部分地区将持续干燥。苏门答腊中部和南部有中度至浓厚的烟霾，但由于风是往西北方向吹送，远离周边邻国，加上我国星期一吹的是东风，也会下雨，因此跨境烟霾笼罩我国上空的可能性将减弱。

星期六（7日）是我国继2019年PSI破百后，首次进入“不健康”水平，由环境局领导的跨部门烟霾行动小组正式启动。环境局每天会发布烟霾报告和预测。教育部星期天也向家长发出应对烟霾的信息，包括PSI在进入“危险”水平时，开启室内空气净化器，让参加全国会考的学生能照常应考。

我国2015年9月24日遭遇最严重烟霾，当时24小时PSI冲破300，进入“危险”水平，次日教育部宣布全国中小学停课。

口罩及空气净化器销量略增

随着本地空气质量自星期天上午进一步改善，不少公众恢复户外活动，有的因健康状况选择待在室内或减少外出，有的未雨绸缪，预先购买空气净化器和口罩等。

43岁的卓展鸿（旅游业经理）受访时说，榜鹅公园星期天的人潮与一般周末相似，戴口罩的人也不多。不过，因为他本身的呼吸系统较弱，如果烟霾情况恶化，会减少外出。

住在北部的危云杰（62岁）则说：“现在的天看起来朦胧，这几天我喉咙也感觉有些不舒服，看了医生。在这种情况下，我外出时会更注意补充水分，避免长时间待在户外。”

每个星期到榜鹅公园运动约三次的谢培祥（33岁，工程师）说，如果烟霾情况恶化，他或许会考虑在室内运动，“看到烟雾笼罩，难免担心吸入的空气不健康”。

到NEX购物中心逛街的医院行政人员郑瑞铃（39岁）是少数戴口罩的公众，“一方面是因为烟霾，一方面是最近冠病病例增加，尤其在人多的地方，戴口罩还是比较安全的”。

在勿洛广场的屈臣氏工作的推销员陈喜情（51岁）观察到，这两天购买口罩的顾客明显增加，一些顾客甚至一口气买了10盒，也有人特地添购N95型口罩。

佳宁药房的全益康保健品牌推销员许柔仪（31岁）也说：“这三天大概六七成的顾客都是来买口罩。”

除了口罩，空气净化器的销量也有所增加。几家电器店员工受访时都说，上周末空气净化器的销量增加了一成。

电器和家具零售商丰城（Gain City）助理零售总监郭兆华受访时说，这两天有顾客询问或买空气净化器，但热卖程度不及冠病疫情或烟霾严重时期。

“丰城目前的空气净化器货源十分充足。如果接下来空气质量恶化，我们会预留部分净化器，让医院、学校和幼儿园优先购买。”