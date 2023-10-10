老“船员”遨游学海 年逾古稀仍进修

创业前当过船员，在船运公司打工，陈建源（73岁）在“社会大学”打拼多年，八年前把握大学的进修机会，试读几个单元课后越学越起劲。他在年过古稀时考获学士文凭，学习道路没有停歇，目前在修读老年学学士后文凭课程。

谈到学习动力，陈建源不假思索地回答：“我73岁了，想多了解老年生活方面的知识，知道怎么做准备，学习是为了自我充实。”他希望在完成课程后学以致用，从事与乐龄服务有关的义务工作。

陈建源是新跃社科大学本届毕业生之一，也是最年长的毕业生。跃大星期二（10月10日）举办首场毕业礼，本届有近3000名毕业生。陈建源考获通识（General Studies）学士文凭，课程让学生根据兴趣选择学习单元，累积为学士文凭。

他受访时说，他退休前经营交通物流公司。他虽然已是老板，但自觉在知识掌握上还有不足之处，十多年前决定到淡马锡理工学院进修商学部分时间课程。跟一班年轻人一同学习，他不羞于“打破砂锅问到底”，更不吝于与小辈分享经验。“我已经多年没踏入学校，要是有任何东西不明白的话，当然要问。”

除了运用科技较困难，念书备考对他而言并不辛苦。他获颁理工院专业文凭后，在2015年得知新跃大学（UniSIM，新跃社科大学前身）配合新加坡金禧年，让学员免费修读三个学习单元。

已享儿孙福的陈建源那时已处在半退休状态，决定把握时机自我充实，选修法律和商学的单元课，从此开启在跃大的进修之路。学习以外，他积极保持身心健康，55岁诊断出患有糖尿病后，勤加运动。如今，他几乎每天都骑脚踏车来回女儿在盛港与他在榜鹅的住家，活动筋骨。

他说：“现在人口老龄化，多活动、多学习可以保持头脑活跃，延缓失智症。我喜欢求知带来的满足感。”

王乙康鼓励毕业生把握当下机会

首场毕业礼由前总统哈莉玛主持，这是她10月起担任跃大名誉校长后首次以新身份观礼。尚达曼总统也首次以跃大赞助人身份出席，颁发奖项。典礼主宾卫生部长王乙康鼓励毕业生把握当下的机会，不必太执着于“完美选择”。

曾任教育部长的王乙康说，他上一次出席跃大毕业礼是在2019年，对当天毕业生的演讲印象深刻。那名会计系毕业生报读几所大学，唯有跃大录取他。他决定把握机会积极学习，在大学毕业前就找到工作。

王乙康指出，太多选择有时会误导人们，想做出“完美选择”，开始顾虑自己的选择是否正确，以致做决定时裹足不前。多数学生未必清楚自己热衷的，不如把握自己当下拥有的。竭尽所能地努力，会对个人更有益，就如那名跃大校友一般，拥有把握学习机会的积极态度。

跃大在2017年升格为本地第六所公立大学，目前有约2万名学生，以成人学员居多。