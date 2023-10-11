全球创新联盟纽约设新节点 助更多本地起步公司进军美国

新加坡在美国纽约设立的全球创新联盟新节点，将帮助更多本地起步公司到美国拓展业务，与潜在投资者和商业合作伙伴建立联系，并在开发、测试和推广科技解决方案上促进合作。

出访纽约的副总理兼财政部长黄循财，当地时间星期二下午（新加坡时间10月11日凌晨）为新加坡企业发展局在美国东岸的首个全球创新联盟（Global Innovation Alliance，简称GIA）节点，主持启动仪式。他说，新节点也将推动纽约和新加坡这两个金融中心的合作，把两地起步公司的生态系统，更紧密地结合在一起。

“这为我们深化联系及扩大经济增长潜力，提供了坚实的基础。”

纽约是GIA网络的第18个节点，也是继旧金山后，第二个美国GIA节点。其他设有GIA节点的城市包括伦敦、柏林、阿布达比和上海。

参加GIA启动仪式的也有在纽约深造或交流的新加坡学生。副总理兼财政部长黄循财和他们自拍留念。（通讯及新闻部提供）

根据企发局文告，当局自2019年以来已帮助近500家新加坡企业进入全球重要的创新中心。

企发局局长李全德说，美国的创业环境充满活力，设在纽约的新节点将让当局在旧金山湾区的现有网络上，为在美国各地寻找创新合作伙伴、融资或扩大业务规模的新加坡起步公司提供支持。

随着纽约GIA节点的设立，企发局与合作伙伴WEVE Acceleration也合作开展为期10周的加速器计划，帮助第一批九家参与公司，深入了解当地的商业法规和文化，以及制定入市策略。

黄循财也说，新加坡这些年来不断投资于起步公司、科研及创新，并已逐渐见到成果。去年本地科技起步公司筹募了近110亿美元（约150亿新元）的资金，比冠病疫情暴发前的2019年高出四成以上，更占了整个东南亚地区投资总额的64%，彰显新加坡在本区域科技创业体系的中心地位。

不过他提醒，新加坡只有590万人口，国内市场规模小，本地起步公司在本国发展的机会有限，因此须进军海外寻求发展，而纽约从人口基数、经济基础、科技人才储备，以及融资渠道来看，都是理想的落脚点。

黄循财一行已续程前往美国首府华盛顿访问。