参加起步公司加速器计划 借力走向世界

一个由本地起步科技公司研发的耳部外科手术器械CLiKX，已经在新加坡的初步临床试验中证明安全有效。接下来CLiKX会在美国进行新一轮试验，以取得美国食品与药物管理局（FDA）的批文。

发明CLiKX的是耳鼻喉科高级顾问医生林楔怡。她创办的NousQ，是参加纽约首批全球创新联盟（GIA）加速器计划的九家新加坡科技起步公司之一。

林楔怡介绍，CLiKX借助传感器技术，将原本需全身麻醉的传统手术，转为只用耳滴药水麻醉的半自动手术，大幅减少医药费和所需的康复时间。而且，CLiKX治疗的分泌性中耳炎，过去因为家长担心孩子接受全身麻醉有风险，只有很少人接受传统的引流手术。

林楔怡从打耳洞枪得到灵感，与工程师合作设计方便携带的CLiKX。CLiKX伸进患者耳朵的细管，会在传感器的指引下，在耳鼓膜切开细小的开口，再装上引流的小管，免去了全身麻醉的必要，也提高了手术的精确度。

至于为什么要到美国进行试验，林楔怡指出，很多国家在批准医疗器械时会参考FDA的意见，拿到批文等于事半功倍。

另一家科技起步公司博跃（BuzzAR）创办人兼首席执行官马铱翎则说，公司参与计划后扩大人脉、得到指点，帮助他们用更短时间开拓新市场。她接下来也希望顺利借助纽约的融资渠道，获得资金打造阿拉伯语环境的虚拟实境系统，成功进军中东的款待业市场，并在五年内成为在纽约证券交易所和新加坡交易所双重上市的企业。

马铱翎认为，新加坡人必须走出舒适圈，开始打造放眼全球的企业，尤其是GIA这类计划能帮助企业进军中国、美国这样的大型市场。

她说：“我们应该充分借助政府的支持走向世界。”