宽敞步道通行无阻 飞禽公园获通用设计卓越奖

带着患有脑性麻痹的儿子一游新加坡飞禽公园，塔玛拉伊瓦塔尼在宽敞的步道上推着轮椅通行无阻，园区的冷气展区也让母子俩可以在炎热的天气里休息避暑。

在社会服务机构AWWA的协调下，这对母子星期三（10月11日）首次参观新加坡飞禽公园（Bird Paradise）。塔玛拉伊瓦塔尼（Thamaraivathani，55岁，家庭主妇）受访时说，行动不便的儿子达什（21岁）非常享受这次近距离接触不同鸟类的体验，自己在宽约两米的步道上推着轮椅也没什么困难。

“推着轮椅时，很多时候你需要瞻前顾后，下斜坡时还要跟着跑起来。但飞禽公园的斜坡非常平缓，我可以很好地控制轮椅的速度。我以为要一路在大太阳底下推着轮椅走，幸好园区内有冷气空间避避暑。”

宽敞的步道让携带婴儿车的父母或轮椅使用者轻松穿行、哺乳室的充裕空间，以及设有冷气的休息区等贴心又具包容性的设施，让飞禽公园荣获新加坡建设局的通用设计卓越奖（Universal Design Excellence Award）。

负责设计飞禽公园的雅思柏设计事务所（RSP Architects Planners & Engineers）副总监沈志伟（42岁）受访时说，飞禽公园占地17公顷，场地巨大，要纳入包容性的设施不是大问题，主要挑战是“必须顾及最高和最低点差距27米的地形高低，在尽可能保留林区树木之际，塑造贯穿园区的无障碍通行路线”。

园区内还设有两间成人更衣室，内有折叠式平台和马桶，让有需要的成人更换尿布。万态保育集团园区运营总监洪美琪（43岁）受访时说，无论老少或行动能力，飞禽公园对照顾所有访客的需求高度重视。“我们正更新服务培训，以确保特需访客得到妥善照顾，借此进一步提升包容性和通用设计功能。”

除了飞禽公园，获得通用设计卓越奖的还有另两个项目，即同由雅思柏设计事务所负责设计的樟宜机场第二搭客大厦扩建项目，以及缔博建筑师事务所（DP Architects）负责设计的榜鹅综合社区中心。

建设局建筑规划与通用设计建筑管制署署长陈筑毅说：“我们去年推出通用设计行业框架，借此收集数据来评估无障碍设施。令人鼓舞的是，根据一年的数据，在去年建造的200多座新建筑中，超过60%提供了无障碍设施，高于无障碍通行准则（Code on Accessibility）规定的最低要求。”

他指出，这次众得奖者所采用的多数设计不难实现，如坡道和哺乳室等，且费用占比低，希望这能鼓励其他业主落实无障碍设计。