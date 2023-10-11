调查：新加坡对不同宗教信仰 比区域持更高包容度

与区域其他国家相比，新加坡人对不同宗教信仰抱持相当高的包容度，85%以上的受访者认为，回教、基督教、印度教等各种宗教及民间信仰都与我国的文化价值观相容。

根据美国皮尤（Pew）研究中心日前发布的调查结果，新加坡人在数个衡量宗教包容度的标准上，都展现出对其他宗教信仰广泛接纳的观点。

这项调查在去年6月至9月展开，有来自六个亚洲国家的1万3000多人参与。新加坡参与者的宗教信仰最多元化，佛教徒占26％，回教徒和基督教徒分别占18％和17％，印度教徒8％，不信奉任何宗教的有22％，其余为信奉华族传统宗教或其他宗教的人。

其他五个国家中，柬埔寨（96％）、泰国（90％）和斯里兰卡（71％）的多数参与者为佛教徒，印度尼西亚（93％）和马来西亚（75％）则以回教徒居多。

逾85%本地参与者认为宗教与我国文化价值观相容

本地参与者在回答各宗教与新加坡的文化价值观是否相容时，表现出高度肯定，比率分别是华族传统宗教（89%）、基督教（89%）、回教（88%）、印度教（87%），以及民间信仰与宗教（85%）。这些比率在所有参与调查的国家中是最高的。

调查报告指出，由于佛教是我国第一大宗教，因此新加坡受访者没有被问及佛教与我国文化价值观是否相容。

相比之下，同样以佛教徒居多的柬埔寨，认为基督教、回教和印度教与国家文化价值观相容的比率分别只有44%、43%和29%；回教国马来西亚的参与者认为其他宗教信仰与国家文化价值观相容的比率，则介于65%至67%。

另一方面，只有13％的本地受访者认为信奉本国第一大宗教（即佛教），对于塑造国家认同感非常重要，这个比率远远低于其他参与调查的国家。

印尼和马国分别有81％和67％的受访者认为，信奉回教对于培养国家归属感非常重要；柬埔寨、泰国和斯里兰卡也都有超过七成受访者觉得，信奉佛教对于国家认同感十分重要。

报告说，针对国家归属感，新加坡人强调本土主义元素的可能性远低于同区域的其他国家。

本地参与者中有多达78％认为，尊重国家的制度和法律对于真正成为新加坡的一分子非常重要，接着是要礼貌友好（74％）；只有23％和19％的人觉得，能说新加坡式英语或属多数种族（华族）非常重要。

此外，新加坡受访者的信仰更多元化，有约四分之一称，除了自己的宗教以外，对其他三个或以上的宗教产生共鸣，是所有参与调查的国家中比例最高的。

56％的本地受访者认为，有许多来自不同种族宗教和文化的人口能使国家更宜居，37％觉得差异不大，仅4％认为会使国家更不适合居住。

马来西亚和斯里兰卡有62％觉得多元种族宗教和文化使国家更宜居；泰国只有19％的参与者有这种想法，多达68％则觉得区别不大。