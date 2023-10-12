南大不到10年孵化70家衍生公司 估值逾8.2亿元

南洋理工大学在不到10年里成功孵化70家精深科技衍生公司和260家初创公司。其中，70家衍生公司的总估值超过8亿2000万元。

南洋理工大学的创意和企业公司NTUitive于星期四（10月12日）举办首届科技路演，展示了顶尖初创公司和精深科技衍生公司开发的创新技术，旨在促进创新和创业精神，加速研究成果商业化。

南洋理工大学副校长（创新与创业）彭树捷教授受访时说，初创公司不仅需要资金，还需要各个领域的专业支持。科技路演为他们提供了一个向投资者交流和推介创新技术的平台。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲出席路演推介仪式并致辞时说，在国际创业调查公司Startup Genome发布的2023年《全球起步公司生态系统报告》中，新加坡位列全球第八。为了保持新加坡作为初创企业和私人风险投资的首选地，政府将致力于支持创业生态系统，为初创企业和创业者提供帮助，并利用创新增强新加坡的竞争优势。

刘燕玲补充说，创新精深技术的孵化期通常较长，因为它们需要包括专项资源和长期持续的生态系统支持。

南大衍生公司积极研发创新医药技术

参加路演的公司多特生物（DotBio）专注于开发下一代抗体疗法。他们采用模块化设计的概念，通过预制具有特定功能的抗体模块，并根据需求组合，构成多功能抗体。

多特生物首席执行官伊格纳西奥（Dr Ignacio Asial，38岁） 说，这项技术类似新加坡的组屋建设，事先预制楼房组件，再组装成组屋。他们将这一流程运用在抗体领域，便能生成更多候选抗体，进行测试，从而节省投资和时间。

生物技术公司ACM Biotech则开发了一种纳米粒子传送平台，可用于不同疫苗和药物的传送，包括冠病变异毒株的追加疫苗和癌症疗法。这种技术类似于一个递送包，可以将多种不同类型的药物分子或蛋白质递送到人体所需的目标器官或组织。

ACM Biotech首席执行官和创始人马达万（Dr Madhavan Nallani，47岁）说，他们完成了冠病疫苗的第一阶段临床研究。鉴于这一成就，他们正推进将这一技术应用于癌症疗法的开发。