东北社理会推出900万元基金 加强社区援助计划

东北社区发展理事会推出900万元基金，在未来三年加强现有社区计划，并落实新援助措施，以协助更多东北区居民应付生活费上涨，特别是育有学龄孩童的低收入家庭。

东北区市长朱倍庆星期四（10月12日），在东北社理会理事就职典礼与社区会议上，作出以上宣布。过去三年，东北社理会共拨出超过500万元，为1万1680名居民提供援助。东北社理会辖下涵盖四个集选区（阿裕尼、盛港、白沙—榜鹅和淡滨尼）及两个单选区（后港和榜鹅西）。

朱倍庆也是淡滨尼集选区议员。他在活动上致辞时说：“接下来的三年里，东北社理会将拨出900万元设立基金，协助解决居民的生活费问题……我们也会检讨并加强对学龄儿童的援助。”

这项基金主要包含本地企业和机构的捐助。东北社理会星期四同五个社区伙伴签署谅解备忘录，它们是：土木工程公司许国良企业、新保集团综合诊疗所、道教慈善组织新加坡旨真坛道学会、铝土和煤炭出口商高顶国际，以及本地上市公司德加拉集团（Thakral Corporation）。

这些企业和机构未来三年将通过捐款、物资和服务援助，以及配对津贴等方式，为东北社理会提供500万元的资助，以持续加强现有援助计划。这包括提供现金补助的东北爱心计划（WeCare）、补贴奶粉和纸尿片开销的东北幼儿成长基金（Growth Fund），以及东北学校交通援助和补贴计划（STARS）等。东北社理会今年已提高STARS补助金额，把低收入家庭中小学生的交通津贴，从原本的每年180元倍增至360元。

两个月前放宽援助条件 人均收入从800元提高至1000元

此外，东北社理会两个月前放宽援助条件，把人均收入（Per Capita Income）从800元提高至1000元。朱倍庆说：“现在我们能帮助比过去三年多20%，也就是总数约1万5000个低收入家庭。”

朱倍庆也宣布，东北社理会明年将推出社区实习计划，让来自低收入家庭，缺少学习资源和机会的青年，加入社理会或基层组织实习，以累积工作经验。社理会也会针对学龄儿童推出教育援助计划，不让低收入家庭的孩子输在起跑点。

在星期四的活动上，东北社理会正式委任61名社区伙伴为第九届理事，永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生颁发证书。许宝琨也是淡滨尼集选区议员和第九届东北社理会理事。