公园局拟设理事会监管兽医专业守则与标准

国家公园局将设立兽医学理事会，以监管兽医专业人员的执业守则与标准，并为这个增长领域提供更好的支持。

新加坡的宠物数量不断增加，兽医行业的规模、范围和复杂性也相应增加。根据公园局提供的数据，截至今年5月，持证兽医的数量为542人，相比2006年的121人，增加3.5倍。

此外，兽医服务与治疗的种类也越来越多，比如专为宠物提供的外科手术、化疗与针灸等。

国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪星期五（10月13日）在兽医展致辞时说：“成立兽医学理事会（Veterinary Council）将提升兽医界的专业标准和实践，并且为兽医界人员提供更多的支持。它的职责包括认证兽医行业的培训计划、审理兽医违反专业操守的案件等。公园局会继续跟进，并完善这项计划。”

兽医学理事会最迟于2025年成立，当局预计将支持1000名至1500名兽医专业人员，包括兽医和兽医辅助人员。理事会的成员将来自公私领域。

国家公园局会研究本地专业委员会与海外兽医委员会的架构，比如澳大利亚新南威尔士州兽医管理局和英国皇家兽医外科学院。

兽医协会：成立理事会有助划清兽医专业界限

新加坡兽医协会会长周浩廷医生接受《联合早报》访问时说：“我们对今天的消息感到非常兴奋，很多兽医都希望能设立兽医学理事会，我们会继续跟公园局讨论和交流，比如规范抗生素的正确使用、推出疫苗接种指南等。”

周浩廷指出，过去观察到有人对观赏鱼进行整容手术，成立兽医学理事会有助于划清界限，比如兽医和非兽医能做什么、不能做什么。

公园局过去两年通过问卷调查与重点小组讨论得出的结果显示，97%的兽医专业人士认为，有必要强化兽医行业的终身学习与教育。61%认为，可以为刚加入此领域的人员提供更多支持。

几乎所有参与问卷调查者都认为，应明确界定兽医活动仅限于符合资格的人员。

动物与兽医事务组（Animal & Veterinary Service）和兽医学理事会之间的职责有别。动物与兽医事务组将继续监管兽医诊所和动物相关企业、保障动物的健康和福利，以及对所有跟动物有关的反馈意见做出第一回应。兽医学理事会则是管理兽医专业人员的注册事宜、认证兽医培训课程、制定和审查标准，以及调查违反纪律案件。

另一方面，动物与兽医事务组正与新加坡兽医协会联合制定兽医远程医疗（telehealth）指南，相关细节稍后公布。

新加坡兽医展10月13日至14日在新达城会展中心举行，是亚洲最大型的兽医行业与动物健康资讯展览，通过多个摊位与座谈会让兽医学专业人员互相交流，并分享兽医技术和解决方案。