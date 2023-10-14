黄循财：盼中美有更多相互包容与思想交流

中国和美国最近几个月恢复对话与接触，副总理兼财政部长黄循财希望这些努力能减少两国之间的误解与误判，实现更多相互包容，取得更多共识。

黄循财于美东时间星期五（10月13日）在美国智库战略与国际研究中心举行的对话会上说，希望看到中国国家主席习近平和美国总统拜登在11月的亚太经济合作组织峰会上当面交谈，重建发展积极双边关系所需的战略互信。

他解释，积极的双边关系意味着在某些领域存在竞争的同时，在另一些领域有建设性的接触。“两个国家合作能够互惠互利，包括在双边层面，以及在应对气候变化等全球问题的层面。”

反之，若缺乏建设性接触，会导致中美之间的关系恶化，这对全世界来说是个大问题。“每个人的情况都会变得更糟。”

黄循财指出，中美双方都已表明不想发生对抗，他也希望人们能意识到中美之间不是零和博弈，因为这个世界之大足以让中美共处，也能一起发展。

我国政府考虑新加坡利益 常以国际法原则为引导

他强调，新加坡看待中美关系的角度不是求取平衡，我国政府考虑的是国家的利益，很多时候以国际法原则为引导。“作为一个小国，我们需要法治的框架来运作，因此会以它为做决定的依据。”

他说，新加坡有时候会基于具体情况，做出看似偏向其中一方的决定，但这不意味着亲中或者亲美。“它只意味着我们亲新加坡。”

有与会者问，中国是不是在印太地区最具“攻击性”的一方。对此，黄循财说，中国正处于“强大起来”的阶段，自认须在世界占据应有的地位，但与此同时，它也清楚知道要谨慎行事。

他认为，中国必须在不让其他国家感受压力或胁迫的情况下扩大影响力，否则会引起针对中国的强烈抵触情绪，这不符合中国的国家利益。“中国须学会如何节制和调整。”

黄循财说，新加坡有同时与中国和美国做朋友的空间，因为新加坡和东南亚所有国家都认为美国是长期以来的好朋友，中国现在也是东南亚国家的朋友。“我们希望能够与它们都保持友谊，拥有多过一个好朋友是可能的。”