19岁殉职消防员被独留火场 上司涉鲁莽行为将面控

19岁国民服役消防员在灭火行动中殉职，38岁上司被指将他单独留在火场，涉嫌鲁莽行为导致他人重伤，下星期一（10月16日）将被控上法庭。另一名事后到场接手指挥的上司，因未能确保灭火安全，或面对民防纪律处分。

这起火患发生在2022年12月8日，地点是亨德申路第91座的租赁组屋。国民服役消防员吴宏泽上士在灭火时倒地昏迷，送院不治。

新加坡警察部队星期六（14日）发文告说，警方将在下星期一（16日）提控一名38岁的民防部队人员。他被指与吴宏泽殉职有关。

事故发生至今10个多月。经过警方调查，这名涉案民防人员身为吴宏泽的上司，事发时被指违反民防部队的消防训令（doctrine），将吴宏泽独自留在失火单位内扑灭火势，并且没有通知任何人有关决定。

吴宏泽的验尸报告显示他死于“氧气瓶耗尽导致窒息”。调查并没有发现任何因设备故障而导致吴宏泽死亡的证据。

警方与总检察长办公室协商后，下星期一将在刑事法典第338(a)条文因鲁莽行为导致他人重伤的罪名下，将涉案的38岁民防人员控上法庭。

若罪名成立，他可被判坐牢最长四年，或罚款最高1万元，或两者兼施。

新加坡民防部队也发文告说，涉案的民防人员违反了消防训令，而且没有尽到保障吴宏泽安全的责任。

此外，警方经过调查后，也转介另一名民防人员给民防部队采取内部行动。火患发生时，这名民防人员也是吴宏泽的上司，之后负责到场接手指挥及控制现场，但被指未能确保灭火行动的整体安全。“倘若调查发现这名民防人员在事故中，也违反民防训令或标准作业程序，我们将对他采取纪律处分。”

在民防部队调查结束前，这名民防人员已被调离督导及行动一线岗位。

据了解，死者吴宏泽的父母已事先获悉调查结果。

民防总监：将致力于保障旗下人员安全

民防总监叶伟德星期六（10月14日）傍晚6时在乌美民防总部召开记者会。（李冠卫摄）

民防总监叶伟德星期六傍晚6时在乌美总部召开记者会时说，民防部队将致力于保障旗下人员的安全，吴宏泽的骤逝让不少同僚深感沉重。“警方已完成调查，我们会继续为他们提供一切所需的支援和协助。”

叶伟德在写给所有民防人员的信中说，这起事件和警方的调查结果无疑会损伤民防部队的良好形象与声誉。吴宏泽是首位在灭火行动中殉职的消防员，失去这样一位同袍尤其让人痛心。“然而，我们不会回避这样的调查结果，我们会为此承担责任，并加以改正。”

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授今年初在国会指出，吴宏泽出事当天，参与行动者中有四成是国民服役人员，其余六成是正规人员。

他也提到，吴宏泽在民防学院接受消防员培训期间表现优异，在同梯队中成绩名列前25％，个人体能测验考获金奖，其他课程的表现也不错，包括在呼吸设备认证测试中考获“A”级。

吴宏泽在完成消防课程后被派到中央消防局服务，前后参加了近60次灭火和救援行动，具备一定的消防经验。