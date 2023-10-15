供应商数据中心出问题 星展花旗银行服务中断数小时

因供应商的数据中心出现问题，星展银行的数码和线下银行服务，从星期六下午3时起中断多时。除了网上银行、手机应用和电子支付应用Pay Lah!无法登录外，客户也无法使用信用卡、转账卡或提款卡进行交易，这是星展七个月内第三次出现大规模服务中断。

星期六（10月14日）晚约10时，星展银行提款机已恢复运作，可正常提款、查询余额及使用转账等功能，但截至星期天（15日）凌晨零时，星展银行及储蓄银行的数码服务和PayLah!应用，仍无法使用。

在美国上市、全球设有超过220个数据中心的数码基础设施公司易昆尼克斯（Equinix），发言人星期六晚答复《联合早报》询问时证实，公司其中一个数据中心当天出现技术问题，影响客户服务运作。不过技术问题已解决，Equinix正与受影响的客户联系并向他们致歉。

Equinix证实，星展银行是他们的客户之一，但出于保密义务，目前无法披露其他受影响客户的身份。他们正就此事展开彻底调查。

星展银行在服务中断后，三度在脸书发贴文更新事态进展。除了强调正努力抢修，将数据转移至后备数据中心外，星展也指银行系统安全，不受故障影响，客户的资金和存款安全无虞。

为应对突发状况，所有星展银行和储蓄银行，除了淡滨尼中、Tampines 1和白沙坊的分行外，事发后都特别召回员工开门营业，以协助客户进行交易。各分行在晚上10时停止营业。

提款机无法运作，星展银行为应付突发状况，召回员工开放原本周末不营业的分行，让客户提取现金应急。（梁麒麟摄）

另一方面，新加坡花旗银行星期六晚上约7时也在脸书发出贴文，证实手机应用和网上银行暂时无法使用。贴文指团队正努力解决问题，让服务逐步恢复正常，同时向客户致歉。

截至截稿时间，花旗银行数码服务仍未恢复。

新加坡金融管理局答复询问时说，星展银行和新加坡花旗银行在星期六下午通知金管局，他们的客户在使用银行或支付服务时遇到困难。初步调查显示，银行所使用的数据中心出现问题，导致服务中断。

金管局指一直与银行保持密切联系，了解到他们正努力全面恢复服务，并为受影响的客户提供及时的沟通和支援。



无法使用提款卡取钱 有公众到分行柜台领取现金

根据网络状况监测站Downdetector的数据，关于星展银行数码服务出现故障的反馈，从星期六下午约2时40分开始攀升，截至下午4时的高峰，已有超过3900起反馈。针对花旗银行服务中断的反馈，也在类似时间出现。

多名用户涌入星展银行和花旗银行脸书留言，指除了无法登录数码银行，信用卡也不能使用。也有读者向记者反映，无法使用提款卡取款，只能到星展银行分行柜台领取现金。

还有网民反映，除了上述两家银行，星期六也一度无法使用社交媒体脸书、Instagram、WhatsApp，以及电讯公司新电信、星和的服务。但两家电信业者指经检查后，确认系统运作正常。

记者下午走访多处，注意到多家职总平价超市在结账柜台前张贴告示，提醒消费者暂时无法使用星展和储蓄银行、花旗银行的信用卡及NETS付款。

由于客户无法使用星展银行和花旗银行信用卡及NETS付款，多家职总平价超市关闭自助结账柜台。（吴先邦摄）

今年3月29日，星展银行数码服务曾出现长达10个小时的故障；5月5日，星展数码银行服务也因登录流量太大，服务一度中断。金管局当时指出，银行在短期内发生两次故障是不可接受的，因此抬高对星展银行的额外资本要求至16亿元。