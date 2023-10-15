星展和花旗银行所有服务恢复正常

星展银行的网上银行、PayLah!应用等全部服务，以及花旗银行的各项服务于星期天（10月15日）上午恢复正常。

因供应商的数据中心出现问题，星展银行的数码和线下银行服务从星期六（14日）下午3时起中断多时。星展银行星期天上午9时25分在脸书贴文向客户汇报，银行所有业务星期天上午都已恢复正常使用。如果客户的手机应用仍有登录问题，可以尝试使用一次用密码登录网上银行。

在服务中断期间，一些客户的PayNow或转账交易受阻，星展银行将优先处理这些交易，并在完成后向客户告知交易的进展。

[Update - 9.25am, 15 Oct 2023] All our services, including DBS/POSB digibank and DBS PayLah!, have returned to normal as... Posted by DBS on Saturday, October 14, 2023

另一方面，新加坡花旗银行星期六晚上7时左右也在脸书贴文，证实手机应用和网上银行暂时无法使用。银行网站的声明指出，为了更好地为客户提供服务，银行于星期天进行系统维护升级，期间部分服务暂停。银行已在凌晨完成转账、提款机等服务的维护工作。

声明说，在凌晨12时至中午12时维护期间，花旗银行用户登录网上银行页面及手机应用仍会受影响，网上购物获取一次用密码或手机验证、在手机上绑定移动支付的花旗信用卡或万事达借记卡等服务，也暂时无法使用。

花旗银行星期天上午10时左右在脸书发贴文宣布各项服务已恢复。星展银行和花旗银行在声明中都对受影响用户致歉。

IMPORTANT NOTICE: Dear Customers, services on the Citi Mobile App and Citibank Online were resumed overnight. We extend... Posted by Citi Singapore on Saturday, October 14, 2023

技术问题令银行系统崩溃 消费者付账难

在美国上市的易昆尼克斯（Equinix），发言人星期六晚答复《联合早报》询问时证实，公司其中一个数据中心当天出现技术问题，影响了包括星展银行在内的一些客户的运作。

多项支付方式服务中断，以及提款机无法取款，给不少消费者带来困扰。和朋友外出吃饭时无法付款的翁予曈（20岁，学生）说：“我以为我们现在已经是无现金社会了，平时出门都不带钱包，没想到没有现金会那么不方便。我跟朋友都用同一家银行的借记卡，点了晚餐才发现银行服务故障，无法付账。我当时很害怕，以为要去洗碗了，还好服务员很热心，提议帮忙先买单，她说她相信我们。”

林艾力（45岁，执行人员）也因为发现星展银行的信用卡和提款卡都不能使用，于是到蔡厝港住家附近的银行柜台提取500元现金备用。他说，还好到银行提钱的人不算太多，不必等太久。