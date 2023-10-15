新山出入境柜台灵活用 通关快反应佳

新山关卡试行反方向通道安排的首个周末，开放更多关卡人员站岗柜台，通关民众大多赞好，认为人流获缓解，但他们也期盼当局增加更多自动通关通道。

为解决新山关卡每逢长周末、公共假期及学校假期拥堵不堪的情况，马来西亚柔佛州政府从上星期三（10月11日）开始，在苏丹依斯干达大厦（新山关卡）试行反方向通道安排，方便步行和乘搭公共交通者通关，加快来自和前往新加坡人士的通关速度。

新山关卡部分入境柜台转为出境柜台

柔佛士都兰区州议员曾笳恩上星期五（13日）晚上到新山关卡巡视后在脸书上说，在这段试行期间，移民局只会在星期五和星期六的入境高峰时段，把新山关卡部分出境柜台转为入境柜台，以及在星期天的出境繁忙时段，把部分入境柜台转为出境柜台。当局会在这些时段增加10个关卡人员站岗柜台和六个自动通关柜台，让民众能快速通关。

《联合早报》记者星期六（14日）早上11时许在新山关卡，发现当局将部分柜台用拉线围起来，也放置黄色告示牌标明“沿着这条路走”，提醒和指引使用反方向通道的出入境旅客。

当时，至少有200人在几名官员的指引下，通过出境柜台入境新山。

高峰时段逾百人获反方向通道便利

记者星期天（15日）下午5时再次到新山关卡时，看到马国移民局官员让约100人使用入境柜台出境。

大约有20名官员到现场视察情况，另有更多官员在场指引通关者。

接近晚上7时人流更多，当局让更多人使用反方向通道，记者估计至少300人获得这一便利。

有官员透露，这三天属于试行阶段，当局会分阶段测试，而不是全天推行。一般是从下午5时试行至午夜12时，但会视人流的情况调整。

据记者观察，一些入境者没有多加留意，越过反方向通道的拉线；经在场官员提醒后，才回到入境柜台排队。

经常往返新山的新加坡籍高正育（33岁，资讯科技人员）说，星期天傍晚的人流不多，他没有留意到反方向通道，但他乐见这项有助缓解人流的安排。“我每次都通过关卡人员柜台通关，我觉得反方向通道的安排挺好的，可以加快通关速度。”

每个周末都会回新山的马来西亚籍李姓文员（20岁）说，她上个星期五与同事一起回新山，她如常使用自动通关通道，而同事使用反方向通道柜台，结果比她迟约10分钟才通关。“不过，新计划确实缓解了人潮拥堵的情况，但如果自动通关系统增加会更好，告示牌也应加上更清楚的指示。”