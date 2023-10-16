康侍开设新牙科诊所 优惠诊费减轻客工负担

看牙医补牙需要花费上百元，对月薪800元的孟加拉籍建筑客工米亚（Miah Shohel，27岁）来说，是一笔沉重的负担。

米亚在本地工作八年，近日他感到牙齿不舒服，牙痛让他难受，吃不下东西。后来，他到客工援助组织康侍（HealthServe）开设的牙科诊所就医。“牙医给了我很好的治疗，看诊费用只要15元。牙齿恢复健康，每天可以正常吃饭了。”

另一名建筑工人万卡特桑（Venkatesan，30岁）也有相同困扰，牙齿疼痛却负担不起一般的牙医费用，他最后也到康侍牙科诊所就医。

为了满足本地客工的牙科保健需求，康侍于今年8月底在芽笼开设了一间新牙科诊所。人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生日前受邀出席诊所启用仪式。

过去，康侍仅有一个房间为客工提供牙科服务。新诊所占地625平方英尺，设有两间治疗室、一间X光室、一间消毒工作室和一间会议室，服务能力大大提高，每年可为2500名有牙科困扰的客工提供帮助。

康侍总裁官宇恒说：“我们与新加坡国立大学合作开展的牙科健康研究发现，至少有1.5%的客工因为牙痛需要提早治疗，但高昂的牙科费用往往使他们却步，默默承受痛苦。”

官宇恒补充，本地的牙科保健费用昂贵，在私人牙科诊所，每年一次的预防性牙科检查就要收费100元到150元。如果补牙或拔牙，收费更高。对于月薪通常为500元至800元的客工来说，难以负担。

目前，政府针对客工的基层医疗计划并不包括牙科服务。客工在综合诊疗所看牙科，咨询费至少40元。