拆爆指挥官：我们须保证万无一失

“恐怖分子只需一次得逞，但我们须确保每次都做对。”

参与武吉知马路上段工地引爆二战未爆弹的新加坡武装部队第36工兵营指挥官黄智扬（36岁）说，现实生活中的排爆工作，没有影视作品里的明星光环，却少不了幕后团队合作的汗水。

武吉知马路上段的公寓施工处挖出100公斤的二战炸弹，超过4000人被令疏散，炸弹于9月26日安全引爆。负责拆除二战未爆弹的是新加坡武装部队第36工兵营（36 SCE），这个1969年成立的工兵营向来低调，鲜少接受媒体访问。

国防部日前邀请媒体采访，首次让媒体走进军火拆爆组（Explosive Ordinance Disposal，简称EOD）文物馆。

过去几十年来，我国在多个地点发现二战时期的未爆弹，譬如圣淘沙名胜世界、实里达航空园、阿尔柏王园（King Albert Park）、里峇峇利一带若锦街（Jiak Kim Street）、直落古楼罗弄N、顺福一带的惹兰拉布（Jalan Rabu）、金文泰路等等，军火拆爆组都成功处置。此外，1974年的拉裕事件、1992年的勿洛汽车炸弹事件、2002年缅甸使馆收到小雷管信件事件，以及2015年香格里拉对话会场外汽车冲撞路障事件的落幕，军火拆爆组也功不可没。

黄智扬中校指出，爆炸物处理员的选拔过程十分严格，须通过心理及体能测试等，才能参加拆爆课程。其中，体能测试中的一个重要项目就是检查穿上沉甸甸的防爆服后，身体是否出现幽闭恐惧症等不适状况。整套防爆服重达34公斤。

黄智扬补充，正规军人一般需要三至五年积累拆爆经验，并接受相关培训，才能成为拆爆小组的指挥官。全职国民服役人则接受约一年的培训后可成为小组的第三把手（3IC），并在战备服役期间继续接受培训。此外，拆爆组也派人到美国等地学习、交流，了解拆爆领域的新趋势，并将这些知识带回拆爆组，完善技术及程序。

36工兵营外一条不长的路，却叫作“最长的路”（Longest Walk）。黄智扬介绍这里的典故，由于拆爆是一项高危作业，爆炸物处理员走向爆炸物的当儿，生活中一幕幕情景同时也在脑海中闪现，让这一段本来很短的路变得很漫长。由此可见，爆炸物处理员须具备何等强大的心理素质。

张仁溪三级上士向媒体示范穿上34公斤重的EOD10防爆服。（林明顺摄）

问及亲身参与引爆作业，与警匪片中的排爆情节有多大区别，参加当天引爆作业的爆炸物处理员张仁溪三级上士（19岁）受访时笑说：“绝对没（电影里）那么光鲜亮丽。”

当天，他的职责是协助在炸弹旁用混凝土块堆砌防护墙、搬运沙袋等，整个任务离不开团队每一名成员的配合。

张仁溪坦言，父母得知他将参与排爆任务后，一度很担心，但他向父母解释受过的训练及安全措施后，他们才比较安心。

他说，参与这次排爆任务，让他颇有成就感。“自从加入军火拆爆组，我就明白，虽然不知哪一天会被派去执行任务，但绝对有这个可能。”