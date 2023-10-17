个人代步工具充电时起火 屋内三人爬出窗外求救

淡滨尼一组屋单位内的两辆个人代步工具起火，屋内三人情急之下攀出窗外等待救援。民防到场灭火并救出三人，将他们送院治疗。

这起火患发生在星期天（10月15日）晚上9时10分左右，地点是淡滨尼86街第872A座组屋五楼的一个单位。

根据邻居提供的事发当晚视频和照片显示，失火的单位门口不断冒出浓烟，三名男子分别攀出客厅和卧室的窗外，躲在狭窄的墙沿避火。

《联合早报》记者到现场时，组屋五楼还弥漫着烟味，从窗外往屋内看，摆在客厅靠近门口处的两辆个人代步工具已烧毁，客厅中的床架和一些家具也被烧得焦黑。

一名获救男子的家属告诉《联合早报》，屋内三人是屋主的朋友，经常上门，他们各有一辆个人代步工具。

火灾当时，18岁的青年正在客厅的床上睡觉，起火的电池和个人代步工具就在床边。在卧室的另外两人分别是15岁和39岁。

据这名不愿透露名字的家属描述，当时客厅的个人代步工具电池突然着火，因火头靠近门口，三人都无法从大门逃生。离火最近的18岁青年因有哮喘，受不了呛鼻黑烟，最先逃到客厅窗沿。家属说道：“他的肺不太好，站在窗边的时候，感觉都要晕了。”

15岁的少年随即也攀到卧室窗外等待救援。39岁的男子尝试开门逃生时，被火烧到耳朵和鼻子，只好也走到卧室的窗沿等待救援。

受访家属透露，家中的个人代步工具只是三人平时出去玩用的，当时两个在客厅，还有一个在厨房。相信是放在客厅的其中一辆代步工具的电池突然膨胀爆炸起火，接着引燃了另一辆。

邻居法兰（49岁，家庭主妇）说：“他们最近三个月才频繁出入这个单位，我每次看他们骑个人代步工具都很担心，没想到真的失火了。”

新加坡民防部队回复《联合早报》询问时证实，火患涉及上述单位客厅的物品。民防人员到场后破门而入，架设了一支水枪将火扑灭。民防部队也用高空救援设备将窗边两人救下，与此同时，破门进入单位的消防人员也很快找到第三人，协助他爬回屋内，将他带出火场。

屋内失火，三人情急之下攀出窗外求救，民防部队到场后出动高空救援设备，救下其中两人。另一人则由破门而入的消防员救出。（受访者提供）

三人过后都被送往新加坡中央医院救治。

在救火的过程中，当局疏散周边单位的15名住户，以策安全。民防部队初步调查显示，火患相信是由在客厅充电的两辆个人代步工具的电池引发的。

民防部队提醒公众，切勿长时间或隔夜充电，或擅自组装、维修部件。在本地售卖的个人代步工具和电动脚踏车，须分别获得陆路交通管理局颁发UL2272和EN15194安全认证。