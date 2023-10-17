教练转当乐龄中心经理 助长者活得更健康积极

因为相信“预防胜于治疗”，原本在洗肾中心担任运动教练的何国旺（32岁）为了让更多年长者免于患上慢性病，决定改换职业跑道，加入活跃乐龄中心，从上游鼓励年长者保持积极生活。

何国旺2020年加入麦波申的广惠肇留医院社区关怀中心担任经理，在这期间他参与中心筹备工作，见证了中心从2021年开幕至今的发展。

广惠肇留医院社区关怀中心是本地目前154家活跃乐龄中心的其中一家，也是规模最大的一家。中心不仅设有健身房、为年长者提供烹饪课程的厨房，还有游戏室，年长者可携同孙子孙女一起前来玩乐，拉近祖孙关系。

谈到为什么会加入活跃乐龄中心，何国旺说：“我之前在洗肾中心工作，许多年长者都患晚期肾病，那时候我看到我可以给予他们的帮助很有限，我希望可以在他们患病之前，积极帮助他们管理身体的情况，因此就选择加入活跃乐龄中心，从上游帮助年长者预防疾病。”

修读体育和健康管理课程的何国旺认为，运动是社区的重要药物，通过运动可以让年长者保持身心健康。

他的日常工作包括与同事在麦波申区走动，与该区年长者接触并向他们传递活跃乐龄生活的重要，也会探讨设计新颖的活动，吸引年长者的注意，让他们主动前来中心参与。

新加坡须继续加强对年长者帮助

“年长者起初会拒绝，而我们可以做的就是不断努力尝试说服他们，可能一年中探访他们几次，争取他们的信任，让他们踏出第一步，之后就会比较容易。年长者不用担心或感到孤独，他们有任何疑问，不只是健康方面，哪怕是手机应用或Singpass相关的问题，我们都会帮忙。”

让何国旺印象最深刻的一次经历，是帮助一名不幸遭遇意外的年长者寻找亲属，促成这名年长者与前妻重逢并取得和解，这让他感到十分有意义。他认为，新加坡必须继续加强对年长者的帮助，包括如何使用科技，以及在老龄化的社会中让年长者互助。