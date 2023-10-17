教练转当乐龄中心经理 助长者活得更健康积极

王康威

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发布 / 2023年10月17日 7:36 PM
广惠肇留医院社区关怀中心经理何国旺的日常工作包括与麦波申区的年长者接触，并且向他们传递活跃乐龄生活的重要。（特约陈福洲摄）
广惠肇留医院社区关怀中心经理何国旺的日常工作包括与麦波申区的年长者接触，并且向他们传递活跃乐龄生活的重要。（特约陈福洲摄）

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因为相信“预防胜于治疗”，原本在洗肾中心担任运动教练的何国旺（32岁）为了让更多年长者免于患上慢性病，决定改换职业跑道，加入活跃乐龄中心，从上游鼓励年长者保持积极生活。

何国旺2020年加入麦波申的广惠肇留医院社区关怀中心担任经理，在这期间他参与中心筹备工作，见证了中心从2021年开幕至今的发展。

广惠肇留医院社区关怀中心是本地目前154家活跃乐龄中心的其中一家，也是规模最大的一家。中心不仅设有健身房、为年长者提供烹饪课程的厨房，还有游戏室，年长者可携同孙子孙女一起前来玩乐，拉近祖孙关系。

谈到为什么会加入活跃乐龄中心，何国旺说：“我之前在洗肾中心工作，许多年长者都患晚期肾病，那时候我看到我可以给予他们的帮助很有限，我希望可以在他们患病之前，积极帮助他们管理身体的情况，因此就选择加入活跃乐龄中心，从上游帮助年长者预防疾病。”

修读体育和健康管理课程的何国旺认为，运动是社区的重要药物，通过运动可以让年长者保持身心健康。

他的日常工作包括与同事在麦波申区走动，与该区年长者接触并向他们传递活跃乐龄生活的重要，也会探讨设计新颖的活动，吸引年长者的注意，让他们主动前来中心参与。

新加坡须继续加强对年长者帮助

“年长者起初会拒绝，而我们可以做的就是不断努力尝试说服他们，可能一年中探访他们几次，争取他们的信任，让他们踏出第一步，之后就会比较容易。年长者不用担心或感到孤独，他们有任何疑问，不只是健康方面，哪怕是手机应用或Singpass相关的问题，我们都会帮忙。”

让何国旺印象最深刻的一次经历，是帮助一名不幸遭遇意外的年长者寻找亲属，促成这名年长者与前妻重逢并取得和解，这让他感到十分有意义。他认为，新加坡必须继续加强对年长者的帮助，包括如何使用科技，以及在老龄化的社会中让年长者互助。

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