本地三分二用户曾接触有害网络内容 涉欺凌和色情最多

本地线上用户当中，三分之二接触过有害的网络内容，其中主要涉及网络欺凌和色情。然而，只有一半用户屏蔽内容或向平台举报，另一半不采取行动者认为，没有必要举报或担心。

通讯及新闻部星期二（10月17日）公布了今年5月进行的一个网络安全调查的结果。这个线上调查旨在了解本地线上用户接触有害网络内容的经历，以及他们利用线上工具处理这类内容的情况。接受调查访问的是2106名15岁以上的新加坡用户，其中包括515名有18岁以下子女的家长。

约三分之二（65%）的用户接触过有害线上内容，最常见的有害内容包括网络欺凌（29%）、色情（28%）、鼓励恶习和有组织犯罪（22%）、宣扬不健康的生活方式（20%），以及鼓励可能危害公共卫生的行为（20%）等。

在参与的家长中，约一半（49%）表示孩子接触过有害的线上内容，跟性有关的有20%，涉及网络欺凌的有19%。这显示，成人和孩童都普遍面对这两类有害内容。

对有害内容采取行动者中，三分之一（33%）选择屏蔽内容或账号，约四分之一（26%）向平台举报。

逾四分三举报者表示在举报时碰到困难

不过，超过四分之三的举报者（75%至82%）表示在举报时碰到困难，包括平台没撤下有害内容或解除有问题的账号（27% 至40%）、平台太迟采取行动（18%至29%），或平台没提供最新的报告结果（18%至24%）。

在各种线上服务中，使用社交媒体服务（包括社媒平台和网络论坛）最常接触到有害内容（57%），通过发送信息应用（14%）、搜索引擎（8%） 和电邮（6%）则明显较少。

调查显示，从脸书、HardwareZone论坛、Instagram、TikTok、X平台（前称推特）和YouTube这些在本地影响力很大的社媒上，接触到有害线上内容的活跃用户介于28%至57%。

近九成受访者知道隐私保护工具 但实际使用者不过半

接近九成（88%）的受访者知道至少一种可在社媒使用的隐私保护工具，但实际使用这些工具者介于24%到48%，这显示认知和实践仍有落差。

至于选择不用隐私保护工具的理由，包括还没遇到必须使用的情况（45%），或从未想过使用（28%）。

针对有年龄限制的内容，一半（51%）的家长直接限制孩子浏览相关的网站和平台；超过三分之一（37%）使用家长和孩子的联名账号来监督孩子的线上活动；有些家长则向网络服务供应商订购屏蔽功能工具（23%）。

在没使用隐私保护工具的家长中，平均每10人当中有三人（30%）表示自己的孩子上网受限制；平均有两人（22%）表示相信自己的孩子能自行应对。

通讯及新闻部说，将继续与政府机构、行业和社区合作伙伴合作，鼓励公众利用网络安全工具，并举报有害的线上内容，为所有人打造更安全的网络空间。