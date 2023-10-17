本地公私领域合办黑客松比赛 倡导职场和社区心理健康

让员工通过一个线上平台，匿名通报有关心理健康的问题，再由主管回应解决。这项提案在一场黑客松比赛中脱颖而出，获颁“最可行奖”。

由星展银行、新加坡法院，以及国家福利理事会联办的以心理健康为主题的黑客松（hackathon）比赛星期二（10月17日）举办颁奖礼，为四支获奖队伍颁奖。其中一支队伍来自新加坡法院，他们提议创建名为“MindMatters”的线上匿名反馈平台，以此促进职场心理健康。

其中一名成员陈思妤（29岁，司法助理）说，员工提交反馈时，人工智能系统将自动调整反馈句式，以免主管通过句式风格识别出提交反馈的员工。若员工许可，主管可将反馈和回应发布在留言板，供其他员工了解。

获得“以人为本奖”的是一支来自星展银行的团队，他们的提案名为“ChatR!”，希望通过让父母与孩子给对方互“寄”明信片的方式，来增进亲子之间的沟通。父母与孩子各可获得一个实体信箱和25张由环保材料制成的明信片。

团队成员之一林竖稳（32岁，星展银行法律部助理副总裁）说：“很多时候我们都低估了手写信件的力量，特别是在处理难以启齿的话题时，它可以成为家庭成员之间有效的沟通工具。”

法律援助局团队获得“改变生活奖”。他们构想了一个名为Therapal的应用，能帮助包括律师在内的法律专业人士评估客户是否存在心理健康问题，并提供人工智能（AI）聊天机器人，帮助他们以关爱的语气与客户对话，避免触发客户的负面情绪。

获得”创新奖”的队伍来自Rajah & Tann LLP律师事务所。他们提议开发一个能让上司在发送工作或审查工作邮件时，快速为初级律师提供反馈和指导的微软电邮平台插件（Microsoft Outlook plug-in）。插件可以结合AI分析反馈用语，确保建设性沟通，增强职场幸福感。

27支参赛队伍 14支方案聚焦职场心理健康

国家福利理事会执行理事长陈丽珊指出，在27支参赛队伍中，有14支的方案聚焦职场心理健康，反映了工作环境对心理健康的巨大影响。

高庭法官艾迪阿都拉（Aedit Abdullah）在颁奖礼上致辞时说，希望所有参赛者努力将这些提案付诸实践，并在面临心理健康问题时敞开心扉，寻求帮助。

星展银行法务及合规监管集团主管林子建也鼓励人们勇敢面对心理问题，把痛苦说出来。