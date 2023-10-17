行动党后港支部委任新主席 李宏壮任顾问

曾两度代表人民行动党在大选中出征后港区的李宏壮卸下行动党后港支部主席职务，担任后港支部顾问，由党员林伟良接棒担任主席。

行动党星期二（10月17日）发文告说，行动党即日起委任林伟良（38岁）为后港支部主席。林伟良在全国职工总会担任运营及动员署助理处长，也是建筑与木业工友联合会（简称BATU）工业关系首席员。他自2013年在义顺集选区忠邦区服务。

根据林伟良的个人简介，他在2013年获颁英国贝德福德大学（University of Bedfordshire）商业管理荣誉学位。他关注弱势青年与年长者课题，也是新加坡武术龙狮总会财政。

行动党也在文告中感谢李宏壮的服务，期待他以其他身份继续贡献。李宏壮将担任后港支部顾问，协助行动党后港团队交接，继续服务居民。

李宏壮星期二也在脸书发文，欢迎林伟良加入后港团队，期待与他和党员紧密协作，服务居民。他将继续担任后港基层组织顾问。林伟良晚上也发文说，对于新职务，他深感荣幸，对于受此委任感到责任重大。

据知，他星期二在李宏壮的陪同下走访后港区。照片所见，在场的包括国家发展部长李智陞、前内阁部长林文兴。

后港区多年来被视为工人党堡垒，李宏壮在2015年大选中，首次代表人民行动党竞选后港席位，以约42％得票率败给工人党的方荣发。他2020年再度出征，这次与工人党的陈立峰交锋，陈立峰以约61％得票率捍卫后港区，击退两度参选的李宏壮。

