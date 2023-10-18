骨痛热症病例近两周下跌 最大黑区病例累计过百

新加坡的骨痛热症新增病例近期有所下降，连续两周回落到300起以下，但一些地区仍持续出现骨痛热症传播，最大黑区牛车水一带的客纳街已累计超过110起病例。

根据国家环境局网站的最新数据，10月1日至7日一周出现267起骨痛热症病例，8日至14日下降到215起。在这之前的三周，每周新增病例都超过300起。

截至10月14日，本地今年以来的骨痛热症累计病例为7885起。

目前有53个病例活跃区，其中九个是累计至少有10起病例的黑区。在九个黑区当中，三个地区持续出现骨痛热症的传播；位于牛车水一带的客纳街（Club Street）累计111起病例，伦多环道（Lentor Loop）累计83起，卡迪夫林（Cardiff Grove）累计46起。

今年较早时相继出现几个黑区的大巴窑只剩一个黑区，即大巴窑1巷和大巴窑北路一带。大巴窑1巷涵盖的组屋有第113、114及115座，大巴窑北路则是第206和209座。

环境局提醒，较炎热的5月至10月期间，骨痛热症传播率一般较高，促请公众积极采取防蚊行动，防止骨痛热症病例激增。厄尔尼诺现象导致未来几个月天气变暖，也可能加剧骨痛热症的蔓延。

本地今年至今有26起兹卡病例

除了骨痛热症，伊蚊也会传播兹卡病毒（Zika virus），本地今年已有26起兹卡病例。高文区之前出现15起病例，目前本地没有兹卡病例感染群。

公众可采取的防范措施包括执行“防蚊三招”——“喷、用、穿”，即在家中阴暗角落喷洒杀虫剂、定时使用防蚊液，以及穿长袖衣和长裤。

家中种植花草的居民应定期清理花盆底盘、粉碎花盆内结块的硬土，并勤于更换花瓶中的水，公众也应将闲置的水桶擦干后倒置、保持屋顶排水沟的清洁并放置杀虫剂。

若出现持续性发热、严重头痛、关节和肌肉疼痛、恶心呕吐、皮疹、鼻子或牙龈出血、皮肤容易擦伤等骨痛热症的病征，应尽早就医。