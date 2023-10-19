爱上中秋收集礼盒 西班牙人入乡随俗

“来临12月，就是我到这个阳光明媚小岛的23周年了！”

个性爽朗的西班牙人约兰多·贝尼托（Yolanda Benito，56岁，家庭主妇）已入乡随俗，跟着各族同胞欢庆节日，同化成典型的新加坡人了。

约兰多生于8月8日上午8时，笑说自己是在华人最吉祥美好的时段降临。也或许这缘故，她对华人节庆特别有感觉。

约22年前，她首次庆中秋，接触了精美多彩的中秋袋子和盒子，“从那一刻起，我就情不自禁，爱上它们美丽而精致的设计”。

回乡探亲必带中秋盒 家人争着要

当时，她开始少量收集。有一次，她带了一个纸袋回西班牙探亲，结果每个人都争着要！“我答应下回带更多。从那时起，回乡探亲务必携带中秋袋和中秋盒，家人都好期待！”

约兰多也对灯笼着迷，几次回西班牙时，买了一些回去装饰房子。

“我叫中餐外卖到家里，侄甥们被灯笼环绕，一起享用中餐，觉得很有趣，乐在其中！”

过中秋，当然少不了吃月饼。“我喜欢月饼，但不太欣赏咸蛋黄。简单的莲蓉配坚果很好吃，但冰皮是我的最爱，我就爱它们！”

这些年来，她把月饼邮寄给世界各地的亲友。今年中秋前，她到曼谷探望一个朋友，买了新加坡月饼做手信。

“我才发现，原来泰国也有卖月饼，但我相信，肯定没有新加坡的好吃！”

约兰多的月饼礼盒藏品挺可观，除了常见的首饰纸盒，还有传统多层食格（tingkat）的铁盒，以及少见的粉色瓷盒。

农历新年收集红包封 称西班牙孩子非常喜欢

中秋节过了，这名艺术爱好者耐心等候农历新年，等着收红包封，还有红艳艳的装饰物。

“红包袋太漂亮了！我带它们去西班牙，给孩子们装零花钱，他们喜欢得不得了！”

约兰多住在靠近武吉知马自然保护区的公寓，“这里常见可爱的猴子，感觉就像跟猴子们一同住在树林里，舒服自在”。

多年来，她风雨不改地喂养社区猫咪，也领养了两只，是名副其实的猫奴。