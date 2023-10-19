旧女皇镇将添新生机 居民与商贩欢迎期待

受访居民和小贩对东陵福综合发展项目表示欢迎，并认为可为女皇镇注入新生机。不过也有小贩还不确定会否搬迁到新的小贩与熟食中心。

《联合早报》记者星期四（10月19日）走访东陵福巴刹及附近的店屋和组屋，了解当地居民和商贩对综合发展项目的看法。

周典熠（28岁，牙医）经常探访住在女皇镇的外婆胡秀兰（85岁）。他认为，东陵福在完成发展后将更具吸引力，他和家人也将考虑搬到这里。“我的父母正考虑买这里的预购组屋，我也听说这里的组屋将会连接铁道走廊，我们很期待。”

住女皇镇27年的退休者张国婉（72岁）对综合发展项目融入东陵福旧建筑的元素表示兴奋。“开阔的社区环境让居民聚在一起，非常好。女皇镇这个地区非常怀旧，融入这些元素不仅能够让我们有共鸣，也能让年轻人了解女皇镇的历史。”

居民：希望新邻里中心建立后再现繁荣

在东陵福巴刹售卖水疗产品的蔡婵兰（83岁）去年刚开张营业。尽管周边居民搬走导致生意下跌，但她仍对往后的生意抱有乐观态度。“女皇镇是新加坡第一个卫星镇，已故英女皇也曾到访，因此是个重要的地标。我希望新的邻里中心建立起来后，会再见繁荣。”

联升小炒的摊主伊联升（58岁）决定在项目的第一阶段建成后迁入，并继续营业。“这里的每一家小贩我都认识，我就喜欢这里。希望新的地方建好后，我们能重新和这些街坊相聚，与老顾客继续联系。”

广州面食的摊主陈玉珍（66岁）则不确定是否迁入新的小贩与熟食中心。“现在考虑太早，期间会发生什么事情还不知道，我可能让儿子接棒，也考虑到其他地方营业。”

位于东陵福巴刹附近第48座店屋的顺兴珠宝表行店主艾瑞克（64岁）透露，在综合发展项目下，东陵福巴刹的小贩将可以迁入新的小贩与熟食中心，但东陵福巴刹周围的店屋则须在租约到期后，另行找地方营业。

艾瑞克说：“当局没有给予大幅的补贴或激励机制让我们搬迁……我将尽我所能在三年的租约下继续做下去。”