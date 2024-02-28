去年仅3万零500名婴儿出生 我国生育率跌至0.97历来最低

新加坡整体生育率持续下滑，首次跌至1.0以下，远低于2.1的人口替代水平。

协助管理国家人口及人才署的总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，星期三（2月28日）在国会拨款委员会辩论总理公署的开支预算时透露，去年有2万6500对居民结婚，居民新生儿有3万零500人。整体而言，近五年的年均居民结婚总数和居民新生儿人数，都低于前一个五年。初步数据显示，我国去年的整体生育率仅为0.97。

她说：“我国面对持续低生育率和人口老龄化的双重人口结构改变挑战。这不是新加坡独有的挑战。许多发达社会也面对生育率迅速下滑的现象。”

韩国的生育率从前年的0.78跌至去年的0.72，是全球生育率最低的国家。马来西亚和泰国的生育率在2022年也分别跌至1.6和1.08。一些欧洲国家的生育率也逐年下跌；意大利在2022年的生育率为160年来新低，西班牙则是80年来新低。

英兰妮指出，我国生育率低的原因有几个，有些是暂时性的。例如，一些夫妻因冠病疫情延后婚期，以致推迟生育计划。一些夫妻则担心养育孩子的开销、对成为好家长感到压力，或难以兼顾家庭和工作。这也反映了全球现象，即社会规范和个人观念出现了转变。更多年轻人向往追求其他人生意义，不把婚姻或养儿育女视为重要的人生目标。

不过，生育率下跌将对我国社会和经济造成影响。家庭人数更少，意味着更多夹心层会面对照顾孩子和年长者的压力。人口减少也会影响劳动队伍的规模。我国将更难保持可持续的经济发展，吸引海外企业，并为下一代创造机会。韩国、意大利等地就面临经济放缓、薪资减少的情况。

英兰妮在回应工人党阿裕尼集选区议员严燕松有关我国人口预估和人口政策规划的提问时重申，我国人口到了2030年料低于690万人。未来人口取决于生育率、预期寿命等社会结构改变趋势。我国在做长远规划时，会根据几个可能的情形做准备，而不是专注于一个数字。

“支持人民结婚生子，依旧是我国的优先工作。我们一向并将继续为家庭投入资源，这是关乎我国生存的课题。提高生育率的措施需要时间看到成效。因此，一个谨慎管理的移民政策是重要的辅助措施，来减缓低生育率和人口老龄化对社会和经济的影响。”

去年约2万3500人获公民权

她指出，去年约2万3500人获得公民权，包括约1300名在海外出生的新加坡籍孩子。获得永久居民权的则有3万4500人。

我国将继续以谨慎斟酌和稳定的步伐引进移民，以减缓公民人口结构改变所造成的影响。

从2019年至今，每年平均获得新公民和永久居民权的人数比2014年至2018年的平均人数略高。我国会接受那些能很好地融入本地社会、为新加坡做出贡献，并视新加坡为家的人，给予公民或永久居民权。

移民政策也有助于我国应付未来人口的需求。例如：近年来，我国颁予永久居民权给更多医疗人员，以应付日益增加的护理需求。

英兰妮针对议员们对亲家庭措施的呼吁时也重申，政府将继续通过住屋政策、提供人们负担得起的学前教育、育儿假等措施支持人民。从今年起，父亲可享有的有薪陪产假从两周增至四周。政府将尽可能尽早强制雇主提供这额外的假期，并与劳资政伙伴探讨如何增加育儿假。