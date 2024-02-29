法案一读 合作社或能动用储备金发股息给会员

法案一旦通过，本地的合作社日后将能动用储备金来发股息给会员，或支付酬金给合作社的管理委员会成员。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期四（2月29日）在国会中，为《合作社（修正）法案》（Co-operative Societies (Amendment) Act）提出一读。

根据拟订的法案新章节，合作社将能向社团注册官申请，动用储备金来发股息给会员，或支付酬金给合作社的管委会成员。两者在获得社团注册官批准后，还必须在合作社的会员大会上投票通过。

目前合作社发股息 须用现年度盈余

新加坡全国合作社联合会总裁洪鼎基告诉《联合早报》，法案一旦在国会通过，合作社在动用储备金方面就会有更大的自由。

他解释说，目前的合作社法令规定，合作社须以当前年度的盈余来发放股息给会员。如果经济环境不理想等原因导致合作社的盈余不佳，即使合作社过去的盈余健康、储备金充裕，合作社也可能无法发放股息。

如果法案通过，合作社会员就能够拟出大家都能接受的做法来运用储备金，以可持续的方式来发股息给会员。

现有法令下 管委会成员只能酬金津贴二选一

此外，法案也拟议允许合作社管委会成员接受合作社提供的酬金和津贴。根据现有法令，合作社只能在酬金和津贴中二选一，支付给管委会成员。

洪鼎基告诉记者，一些合作社提出反馈，希望法令能够更清晰，例如列出合作社须先符合哪些条件，才能够向社团注册官申请动用储备金，又或是动用储备金是否有限制。

本地目前共有84个合作社，为近100万名会员提供价格亲民的日常用品、教育和培训、医疗服务、财务服务和就业机会等。

民情联系组（REACH）去年底展开约三星期的咨询活动，征求公众对《合作社（修正）法案》的看法。

合作社法令上一次修订是在2018年，政府当时加强对合作社的监管。修订内容包括规定合作社管委会成员和主要职员必须达到的一定的培训要求、学历和工作资历等。