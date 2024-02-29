国大7月底设访客中心 提供免费导览活动

新加坡国立大学将配合外国暑假，从今年7月底开始设立访客中心（Visitor Centre），专为游客提供免费的校园导览活动。

根据国大发给学生和职员的内部信函，导览活动将由学生主导，由国大图书馆负责，并由校园设施部门（University Campus Infrastructure) 和学生事务处协助。

国大在正式设立访客中心前将先推出一些临时措施，包括建议旅行团不要在高峰时段进入校园和utown食堂、要求带团的导游提醒访客必须优先让国大师生搭乘校内的交通工具和进入食堂用餐；贴出告示牌，让访客知道学生使用的自习室为访客禁区，不得进入，也不允许拍照或录像。

此外，国大将在访客禁区加强巡逻保安工作，并要求旅游巴士在指定的地点停车和让访客下车。在繁忙时期，校方也将增加校园的接驳车班次等。

信中提到，国大是在听取了新加坡国立大学学生会（NUSSU）代表学生传达的意见和建议后，决定采纳数个好建议而实行新措施，例如增加告示牌和加强对旅游巴士的管制。

信中也强调，7月底开始的导览活动将是免费的，带领游客游览校园的学生会获得培训，以便能够帮助访客更全面地认识国大。游览团也会避免在人流高峰时段把访客带到人多的地方，尽量减少对学生和职员造成不便。在接下来的几个月，国大会继续与职员、学生领袖和旅行社等进行沟通和讨论，以确保导览活动办得顺利成功。

南洋理工大学和新加坡国立大学校园里的游客过去几个月来激增，引起学生不满。南大率先在2月1日宣布，将要求旅行社为到访旅团预先申请并登记付费，每一车须付719元4角的入门费；南大也要求各团逗留时间不可超过一小时。

国大则在2月9日宣布，从今年7月起推出免费的导览活动，为旅客制定导览路线，以缓解大批旅客涌入学府、干扰校园生活的问题。

《联合早报》就上述信函向国大求证，至截稿为止未获回复。