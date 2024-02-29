冠病抗疫剩余措施逐步解除 所有门诊设施3月起不强制戴口罩

从星期五（3月1日）起，综合诊疗所和全科诊所等门诊设施的病人、访客和工作人员都不再强制戴口罩。不过，在高风险医疗环境仍必须戴口罩，病人除外。

我国将DORSCON疾病应对级别下调至绿色超过一年后，卫生部星期四（29日）发文告说，由于本地人口的集体韧性已经加强，当局从3月1日起逐步解除剩余的冠病应对措施，并将之融入我国的公共卫生系统。

高风险医疗场所 继续强制戴口罩

从3月开始，较低风险医疗机构的门诊病人、访客和工作人员不再强制戴口罩。这些地方包括综合诊疗所、全科诊所、专科门诊诊所、洗肾中心、中医诊所和牙科诊所。不过，健康不佳者、年长者和患上急性呼吸道感染（即感冒）的人，在这些场所仍应戴上口罩。

为保护体弱病患和年长者，人们前往病房、急诊部门和住院护理设施等风险较高的医疗场所，仍必须继续戴口罩。住院护理设施包括疗养院和精神康复者之家。卫生部说，当局打算永久实行这个要求，以强化对这些场所的感染控制。

住院病人和护理设施的住民虽然无须戴口罩，但卫生部鼓励他们在不舒服或出现急性呼吸道感染症状时戴上口罩。

尽管当局放宽了戴口罩的规定，不少受访公众表示，在一些时候还是戴口罩较安心。

陈小娟（50岁，家庭主妇）说，尽管卫生部不再强制要求戴口罩，但她去诊所时依然会选择戴口罩。“每个人有不同的选择，如果他们觉得自己抵抗力够好，可能就会不戴口罩。但我还是觉得戴上比较安心，也会提醒我的家人去看病时戴上口罩。”

蔡雅莹（66岁，保安员）认为，卫生部适时放宽戴口罩的规定是正确的。 “这样我们就不会因为忘记戴口罩而不能去诊所看病，人们还是可以选择是否要戴口罩。我觉得这是个好事。”

不过她认为，如果感到身体不适，最好还是自觉地戴上口罩，以保护其他人。

皇道诊所助理张美莹（30岁）说，诊所会继续在门口贴上标识，鼓励上门的病人戴口罩。“冠病和流感之类的病毒依然存在于我们身边，特别是在诊所这样的环境中很容易接触到。我们还是希望患者可以戴上口罩，避免交叉感染。”

冠病疫苗专家团建议：今后公众接种两剂疫苗足以获得基本保护

另一方面，由于至今本地多数人都感染过冠病，即使未接种疫苗也获得了一定的保护，因此冠病疫苗专家团建议，今后公众接种两剂疫苗足以获得基本保护。

此前，要获得基本保护必须接种三剂辉瑞、莫德纳或诺瓦瓦克斯的冠病疫苗，或是四剂科兴疫苗。

卫生部接受了专家团的最新建议，并鼓励所有还未接种冠病疫苗的人接种两剂疫苗，间隔八个星期。

年长者及体弱病患等 应追加接种新版疫苗

不过，对于60岁及以上的年长者、体弱病患，以及年长者护理设施的住户，若他们上一次接种疫苗是在大约一年前，卫生部建议他们追加接种最新版的疫苗。

卫生部也鼓励年龄六个月以上的人群，特别是医护人员和体弱者的看护人和家庭成员，都追加接种最新版疫苗。

联合检测与接种中心 4月起从九个减至五个

由于冠病疫苗的接种需求稳定，设在宏茂桥、裕廊西、白沙和义顺的四个联合检测与接种中心，从4月1日起关闭。有意到这些中心接种疫苗的公众应在3月30日前前往。

另外五个在红山、裕廊东、加基武吉、兀兰和盛港的联合检测与接种中心会继续运作。公众也可以到全岛超过200家公共卫生防范诊所和综合诊疗所接种冠病疫苗。

为应对这场全球大流行病而成立的冠病疫苗专家团，任期将在3月31日结束。此后，全国免疫专家委员会将接手负责为政府提供有关冠病疫苗的建议。

本地的冠病病例数近来持续下降。根据卫生部网站的最新数据，今年第八周估计新增病例2450起，比首周1万9800起病例，锐减88％。