水壶灌蚂蚁药 女佣自残不成导致雇主误食入院

对雇主不满想自残，女佣把蚂蚁药加入水壶掺水喝，却因呕吐而作罢。她事后没把水壶洗干净，导致女雇主隔天喝水时误食蚂蚁药。

35岁的缅甸籍女佣蒂达温（Thidar Win）星期五（3月1日）在庭上承认一项持可导致他人受伤的危险物质的控状，罪成后被判入狱四周。

事发时，被告在惹兰拉耶（Jalan Raya）的住宅工作五个月，她的雇主是一名57岁妇女。

案情显示，被告因为不满女雇主对待自己的方式，于2023年12月26日下午，将半包蚂蚁药倒入女雇主的水壶，掺水后喝下肚。30分钟后，被告因为感觉不适和呕吐而改变主意，服用了止痛药。

被告过后清洗水壶，但没洗干净，部分蚂蚁药仍残留在水壶里。

庭上透露，女雇主隔天使用水壶煮水饮用，还曾因为察觉水质异常而再煮一壶，但她最终还是觉得水有异味，检查后发现水壶底部有沉淀物。

女雇主于是质问被告，后者这才承认曾把蚂蚁药倒进水壶掺水给自己饮用。女雇主事后报警。

女雇主过后因为肚子不适而入院治疗，打点滴后症状才逐渐好转，并在出院后拿了两天病假。

卫生科学局过后检验水壶，发现水壶里有蚂蚁药的成分。

被告案发当天被捕后关押至今，她没有聘请律师，在庭上通过通译员求情时表示后悔，认为自己并不适合当女佣。她也表示想回国，但女雇主不愿送她回家。

法官下判时指出，被告滥用了女雇主对她的信任，但考虑到被告的精神状态，以及她曾清洗水壶，最后判处她坐牢四周。