国会观察：一杯泡泡茶 一场演唱会

从人工智能到泰勒丝演唱会，再从核能源到邻里商店泡泡茶，星期五（3月1日）的国会拨款委员会辩论，突显了贸工部的职责远远不止于缔结贸易协定和发展工业的范畴。

这个部门要处理的事务数量之多、范围之广，体现在它需要五名政务官来分担工作量，不仅有贸工部长颜金勇、人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生、两位政务部长刘燕玲和陈圣辉，还有负责贸易关系的永续发展与环境部长傅海燕。

贸工事务谈起来往往严肃，但今年的辩论出现一些难得的轻松时刻，打破了原本稍显沉闷的氛围。

刘燕玲再度担任“邻里导游”

刘燕玲继去年为国会同仁准备了邻里企业的特色雪糕后，今年再度担任“邻里导游”，带来邻里企业推出的3D打印拼图和益智玩具，以及不含糖浆的健康泡泡茶。

她在议事厅拿出两杯泡泡茶展示时还打趣说：“我提前通知了（卫生）部长王乙康和保健促进局我会这么做。这杯桃子乌龙茶的营养等级标签（Nutri-Grade）是A。”

刘燕玲发挥幽默之余，要传达的信息是本地邻里企业的转型，不只停留在开发创新产品，也会顾及到产品是否符合社会对健康的要求。

她接着又说，已在议员休息室准备了很多饮料，“如果补问环节可以简短一些，我想我们很快就可以休息了”。她的幽默，再次让不少议员忍俊不禁。

陈圣辉扮演“观光导游”

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉也不让刘燕玲独美。他说，刘燕玲是“邻里导游”，他则扮演大家的“观光导游”。我国旅游业在冠病疫情后强劲反弹，今年预计可迎来1500万至1600万人次的国际入境旅客，带来约260亿元至275亿元的旅游收益。

美国歌坛天后泰勒丝（Taylor Swift）星期六在本地开唱。泰国首相社德他近日公开指新加坡政府为每场泰勒丝演唱会提供高达300万美元（约403万新元）拨款，条件之一是泰勒丝不得到其他东南亚国家举办时代巡回演唱会。此话一出引发热议，甚至有菲律宾议员批评这不是睦邻行为。

官委议员乌莎拉妮（Usha Chandradas）参与辩论时提到新加坡旅游局主动接洽泰勒丝团队一事，而陈圣辉或许是不希望把我国振兴旅游业的努力，只是集中在一个巨星的演唱会，他在谈现场表演活动恢复活力时，提到Blackpink、艾德·希兰（Ed Sheeran）、张学友等巨星，却独独不提大家最关注的名字，只说是一位“正风靡新加坡（taking Singapore by storm）的表演者”。

另一名官委议员帕雷克（Neil Parekh）补问，当局是用什么策略把泰勒丝带到新加坡。陈圣辉也选择不正面作答，而是用俏皮的双关语来回应。

他说：“我会迅速地回答（swift，与泰勒丝的姓氏相同）。其实，下周国会有几个提问是针对这个问题‘特别定制’（tailored，与泰勒丝的名字谐音）的。”

贸工部负责经济发展和企业转型等宏观课题，这使得它相较于其他政府部门，给人更有距离感。但这一次，一杯泡泡茶，一场演唱会，让人感觉贸工课题不再那么高深。

归根究底，贸工在于为人民找寻机遇，而机会无处不在，只是我们是否看得到和把握得住。