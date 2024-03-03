男称右手打针痛伸展碰触女生 医生：针打在左手

男子被指在巴士上非礼16岁女学生，被控后不认罪，辩称说右手臂因打针疼痛，伸展时才碰到女学生。岂料，医生供证说：“针打在左臂”，男子最终被判坐牢六个月。

根据《新明日报》报道，事发在2021年9月13日下午2时左右，地点是242号巴士上。受害人是16岁女学生，被告是男子塔恩加拉，他面对一项非礼控状，但不认罪。判词中并未提及被告的国籍或年龄。

受害人供证时说，当天穿着校服，在文礼转换站上车后，坐在靠窗的座位。受害者四周都有空位，被告上车后，却选择坐在她旁边。

大约10分钟后，被告的右手肘开始上下磨蹭受害人的侧身，之后也摸了受害人的大腿和膝盖。

被告否认指控，庭上辩称，事发当天刚去注射冠病疫苗，右手因此感觉疼痛。他称，为了缓解疼痛，才伸展右臂，加上穿着长袖衣服，并没有察觉自己不小心碰到受害人。

岂料，替被告打针的医生出庭供证，否定了被告的说法。医生说，每一次为病人注射疫苗，都会记录打在哪一只手臂，替被告分别打过三次疫苗，三次都打在左手臂。案发时，被告打的是第二次疫苗。

针对医生的说法，被告无法作出合理的解释，只说第一次打在左手臂，因此第二次想打在右手臂。

法官下判时指出，被告的惯用手是右手，因此说法不太合理。加上受害人以及其他证人口供前后一致，与被告比起来，更加有说服力，法官最后判定被告罪成，坐牢六个月。

完整报道，请翻阅2024年3月3日的《新明日报》。