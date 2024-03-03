援手之家设咖啡座 释囚学烘焙焕新生

中途之家援手之家在位于实龙岗路上段的宿舍内设立咖啡座，除了为释囚提供工作培训机会，也欢迎公众走进中途之家购买及享用茶点，与释囚接触和交流。

援手之家（The Helping Hand）在内部食堂的用餐区，开辟一个角落设立咖啡座，约三周前开张，提供30多个座位。 过去几个月，参与咖啡座项目的六名释囚接受专人培训，掌握专业烘焙技术。除了咖啡茶饮，咖啡座也售卖释囚烘焙的糕点、杂果仁脆饼等甜食，供顾客现吃或订购。

援手之家提供家具搬运及维修等服务约30年。随着不少释囚渐年长，从事搬运工作日渐吃力，援手之家近期开始聘请专业导师或与企业合作，让释囚接受不同种类的工作培训，以便日后能转入比较不耗损体力的工作。援手之家前年推出城市农耕培训计划，如今希望通过设立咖啡座，让有志从事烘焙或餐饮业的释囚掌握一技之长，更好地融入社会。

援手之家执行总监谢瑞明说，他们在实龙岗路上段已30多年，仍有一些居民不认识他们。

“不久前和一位居民谈话，她六年前搬到这一带，但之前以为我们是一个家具公司……希望咖啡座能鼓励公众前来光顾以及与释囚交流，了解我们这里是一个改造生命的地方。

与学府合作为学生举办学习之旅

援手之家也与学府合作为学生举办学习之旅，他希望咖啡座为访客与释囚提供更舒适的交流空间。

曾因嗜毒多次入狱的祖德·昆詹（Jude Kunjan，58岁），约两年前在七年刑期将满时，获准加入新加坡监狱署的“中途之家计划”，在社区里服刑并接受改造。在援手之家服完剩余九个月刑期后，他自认还未做好准备重返社会，选择继续留在中途之家，成了这里的员工。

“我在这里得到信仰及兄弟们的扶持，不再重蹈覆辙……我当过侍应生，也管理过小吃店，对餐饮店运作有基本的了解。我希望借助过去的经验和新掌握的技能，协助把咖啡座打理好，回馈援手之家对我的帮助。日后若有机会，或可再重返餐饮业，甚至经营自己的咖啡座。”

曾经也沉沦毒海的陈伟强（48岁）出狱后来到援手之家，至今工作六年，他原本是家具搬运工人，三年前患心脏病，无法搬重物，开始向其他释囚学烘焙。如今接受正式培训后，他对烘焙技术更有信心。

“我希望在咖啡座学以致用。未来如果离开这里，到外面找工作，有多一门手艺总是好的。”

拥有约15年经验的烘焙指导师陈婉萍，去年10月加入援手之家，负责咖啡座的管理和培训工作。“有些释囚对烘焙感兴趣，但之前没机会接受正式培训，我希望传授自己的知识，帮他们发挥所长，更有信心投入职场。”

有兴趣订购援手之家咖啡座糕点，可上网：crm.thehelpinghand.org.sg。