外籍帮佣向阿窿借贷事件增 本地组织开课灌输正确理财观

急需现金、不熟悉本地法律，一些外籍帮佣向大耳窿借贷，最终债台高筑无法偿还，给自己和雇主带来不便，甚至沦为非法放贷者的跑腿。非营利组织开办理财课，教导帮佣如何储蓄和投资，18年来已有逾6000人受益，并惠及身边6万人。

印度尼西亚籍帮佣艾达·尤利亚蒂（译音，43岁）因为在短视频平台TikTok帮大耳窿打广告，抵触放贷人法令，星期三（2月28日）被控上法庭。

控状显示，艾达在去年6月14日至25日间，于加东威京逊路（Wilkinson Road）协助“萨姆”和“约翰”两名非法放贷者，在TikTok上载20个借贷广告。

警方早前发文告说，刑事侦查局人员接获报案后，追查到持有TikTok账号的艾达，侦破这起案件。艾达面控时表示有意认罪，案展本月12日进行审前会议。

非营利组织Aidha总裁卢志坚接受《联合早报》询问时说，一些外籍帮佣不了解何谓非法放贷者及向他们借钱的后果，但因为需要现金就借了钱，帮佣可能也不知道合法放贷者不会通过社媒平台或聊天应用打广告。

卢志坚说：“认为帮佣只负责家务就行的刻板印象，其实也忽视了她们在雇主家庭，乃至在社会上所扮演的角色。具备金融知识，将能保障帮佣个人和雇主的福利。”

理财课教帮佣和低收入女性 通过储蓄和投资改善生活

Aidha定期开办理财和沟通课程，教导外籍帮佣和低收入女性如何储蓄、投资甚至做生意，来改善个人和家庭生活。2006年设立以来，超过6000名妇女受惠，知识经发散人均影响周遭九名亲友，估计让近6万人也连带受益。学员上一堂课后，月均储蓄也增加四成。

卢志坚说，调查显示，外籍帮佣离乡背井工作可赚取和自己国家相比三倍至六倍的薪水，但遗憾的是，只有6%的外籍帮佣认为自己在回国时攒够了钱。学习理财不仅可以避免陷入财务困境，也可以改变帮佣和身边人的人生轨迹。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生曾在国会透露，2020年至2022年，年均有约150名外籍帮佣向合法借贷商借钱。至于非法借贷的情况，警方虽没透露具体报案数，但从外籍帮佣向大耳窿借钱后被骚扰的案件来看，估计涉及数百名外籍帮佣，而2020年至2022年间有增加的趋势。

今年1月6日，一名雇主在社媒Instagram申诉，帮女佣玛玛娜（Maemanah）连本带利偿还3950元的债务，想着女佣以后会分期付款还债，女佣却忘恩负义，隔日就撬开抽屉，拿走护照并带着行李落跑。雇主一家之后仍被大耳窿骚扰，无奈只能报案。

人力部发言人答复《联合早报》时说，雇主若发现外籍帮佣涉及非法放贷活动或离家出走，应向警方和人力部举报。“人力部严肃看待向非法放贷者借钱的工作准证持有者，包括外籍帮佣。这些人的工作准证会被吊销，也禁止在新加坡继续工作。”

人力部鼓励雇主和外籍帮佣坦诚交流，以更好地了解她们的生活习惯和财务状况。雇主可提点非法借贷带来的风险和影响，并告诉外籍帮佣遇到财务困难时可向自己或职业介绍所求助。

发言人也提醒雇主不得扣留外籍帮佣的护照，这属于违法行为。

根据放贷人法令，从事或协助非法放贷业务一旦罪成，初犯者可被判坐牢最长四年，罚款3万元至30万元，以及最多六下鞭刑。