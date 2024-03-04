铁路测试中心运营模式 或包括租赁给外部运营者

新加坡铁路测试中心预计2025年全面投入运营，陆路交通管理局正在探讨最合适的运营模式，包括将设施租赁给外部运营者经营。

陆交局日前通过政府电子商务网站GeBIZ，为新加坡铁路测试中心（Singapore Rail Test Centre）的市场租金估价招标。

据招标文件，物业估价方要根据整体市场情况、中心运营情况，以及建成后的状态和设备等，对中心2025年至2040年期间可取得的租金提供分析和建议。估价方也应该对同等物业进行客观的比较研究。

其中，运营情况指的是陆交局通过租赁和维护协议，出租中心的土地、建筑和资产给潜在运营者；运营者将使用所租赁的设施提供列车测试，以及其他与铁路相关的服务和方案。潜在客户包括负责测试现有和新建地铁线的全系统承包商。

东南亚首个列车测试设施位于大士

位于大士的新加坡铁路测试中心是东南亚首个列车测试设施。新中心的首阶段建筑工程去年已完成，并开始在高速测试轨道测试环线列车。除了三个测试轨道，中心还有行政大楼、运营控制中心大楼和维修与翻新车间。

陆交局答复《联合早报》询问时说，这个中心对于陆交局不断更新、升级和扩展地铁网络的工作，发挥着关键作用，可让列车全天候进行测试，不受主线地铁系统的影响。

陆交局是设想将中心打造成为枢纽，让当局与本地铁路行业通过开发概念验证、铁路技术研发，以及为铁路员工提供培训机会，为我国发展更深层次的铁路工程能力。

为落实预期成果，陆交局正在研究各种运营模式，确定后将公布更多细节。

学者：关键考虑因素是测试的独立性

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群教授认为，陆交局考虑出租中心设施而不是自行运营，一个关键考虑因素是测试的独立性。此外，市场也可能提供更好的技术、成本效益和效率。

卢耀群受访时说，新中心可以考虑的另一种运营模式是公私合伙制，但由于公共和私人领域在商业定价和成本回收等方面的目标不同，可能比较复杂。

新加坡理工大学工程系副教授周毅博士提出，新中心的潜在运营者可以是地铁业者，这可确保铁路资产按照运作和维修需求进行测试；也可以是有意通过此中心来加强认证和咨询业务的认证公司。正在海内外扩大旗下铁路业务的新科工程，以及陆交局独资子公司MSI Global也有成为运营者的潜能。

周毅说，上述机构也可能组成联营体来运营测试中心。

在运用方面，周毅认为，中心除了为新地铁线和地铁更新系统提供测试，也可以让地铁设备和系统供应商对新一代研发产品进行在原产地以外的应用场景测试，以及测试新产品与其他设备和系统是否能够兼容和集成。

阿尔斯通：能进行高度本地化测试至关重要

法国跨国交通运输制造商阿尔斯通（Alstom）将使用这个新中心测试超过23列环线列车，并在高速测试轨道测试信号系统。

阿尔斯通亚太区总裁方玲说，新中心靠近阿尔斯通在新加坡的业务，可以提供即时和灵活的测试调度，腾出关键的工程时间，并且显著减少测试和等待时间。“中心能让阿尔斯通进行高度本地化的测试，这对于开发安全可靠的铁路系统至关重要。”

西门子交通集团希望利用此中心为现有和新地铁线进行本地测试和支持维护工作，以及测试新技术、方案和产品。

西门子集团受询时说，由于集团在多个区内国家供应铁道机车车辆、铁路设施和数码方案，新加坡的测试中心有可能作为跨区域交流平台，为提高铁路系统可靠度和效率积累技术知识和经验。

集团也认为，新中心的设施如果能用于发展整个行业的铁路能力，以及提供更多实操机会，将有助于在新加坡培育具备相关技能以应对区域挑战的铁路专业团队。

拟建高架桥连接大士西延长线

另一方面，陆交局计划建造连接铁路测试中心和大士西延长线之间的地铁高架桥，以便东西地铁线列车在移往测试中心的时候更具效率。

为此，陆交局通过招标进行试验挖沟（trial trenches）工程，以确定新高架桥沿线现有哪些公用设施。