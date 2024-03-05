知名新加坡音乐人 终身学习没有休止符

新加坡这个小红点在中文乐坛屡屡绽放光芒，倚仗的是一群辛勤耕耘的音乐人，包括坚持终身学习的梁伯君。已有音乐成就的他不为自己的学习生涯画上休止符，步入乐龄仍修读音乐硕士课程，好学精神赢得技能创前程专才计划的肯定。

梁伯君（George Leong）从17岁开始编曲，曾与中文流行乐坛多名顶尖歌手合作，是最早获得国际肯定的新加坡音乐人之一。

亮眼的履历背后，是他广泛涉猎不同类型音乐、不断精进音乐制作技术来提升作品质量的努力。他也肩负起推动本地流行乐发展的使命，受训成为导师，督导乐坛新生代，要让更多人看到新加坡乐坛的音乐实力。

现年53岁的他仍孜孜不倦，秉持终身学习的精神，修读音乐硕士课程，继续发光发热。这份好学精神获得了技能创前程专才计划（SkillsFuture Fellowships）的肯定。

从编曲人到乐坛推手

自小在家中受到熏陶，梁伯君4岁起就开始学习古典音乐与钢琴，中学就担任学校管乐团指挥。

1987年，年仅17岁的他就得到已故“水草三重唱”成员黄元成的赏识，参与新谣和海蝶唱片的幕后音乐制作，并结识了李伟菘、李偲菘、 黎沸挥等知名音乐人。1991年，他联名创办的 The Tune Factory成立，得到台湾制作人小虫的牵线，为当时刚出道的杜德伟编曲，将新颖的R&B和嘻哈元素带入中文歌曲和乐坛，自此踏上光辉灿烂的音乐制作之路。

在那个中文流行乐的黄金时代，他移居台北，与“音乐教父”李宗盛一起为滚石唱片制作了多张脍炙人口的专辑，包括张国荣的《宠爱》 和林忆莲的《伤痕》；为当时刚出道的梁静茹、莫文蔚和徐怀钰制作专辑；为电影《金枝玉叶》《夜半歌声》《红玫瑰白玫瑰》等制作主题曲。

1999年重返新加坡之后，他继续着星光熠熠的音乐旅程，先后与鄭秀文、五月天、张信哲、张惠妹、梁靜茹等合作。

玩转音符30多年后，梁伯君想要为本地乐坛做得更多，于是跨足音乐教育，还联名成立了非盈利机构SingPop。

梁伯君和SingPop总经理李德良博士商讨录音事宜。（图/新报业媒体）

精进技术 设计教程

梁伯君不讳言，他从小到大都梦想着拥有自己的音乐事业，但一路走来的过程却跌宕起伏，挑战不断。由此他深知，必须不断学习，才能让自己成长，突围而出。

早在1990年代，他就曾前往洛杉矶向美国的音乐人学习编曲技术，以便能更和谐地融合西方电子音乐及中文流行乐的曲调模式，创作出令人耳目一新的作品。

到了2010年，他通过伯克利音乐学院的线上课程，获得了电影配乐及管弦乐编曲的证书。对此，他说：“我学到的不只是可以实际运用的技能，也懂得了如何在为电影、电视和舞台表演作曲和编曲时，融入自己的创意，突破传统。”

持续精进技术的同时，梁伯君也挑战自己去尝试另一个领域——当导师。2018年，他获得了成人学习学院（Institute for Adult Learning）颁发的成人教育（Adult Education）资格证书。这项课程让他能掌握实用的教学方法，知道如何有效地向专业音乐人和乐坛新生代传达讯息，授业解惑。

接着，他着手设计了一些音乐教程，发展课程大纲和内容，并尝试以引人入胜的教学方式，向学员传授实用的音乐知识。冠病疫情期间，他编写了一套关于音频制作手机应用Logic Pro的教程，与职总恒习合作，多次通过线上平台授课。

他说：“将自己各种工作经验和额外学到的技术结合，帮助我拥有了一套属于自己的全方位技能。我是生意人、制作人，也是导师，无论哪个身份所经历的，都丰富了我的音乐之路，让我有所成长。不同身份带来的观点，也在相互影响着，擦出新的火花。”

用培训资助攻读硕士

梁伯君跨足音乐教育，和志同道合的伙伴成立了非盈利机构SingPop。图为他和Singpop董事会成员讨论词曲创作：（左起）作曲家谭志华、黄佐之、梁伯君、刘美恩、黄聿昇及音乐人蓝慧珊。（图/新报业媒体）

在培育音乐人才方面，梁伯君有着卓著的贡献。他曾指导过许多才华洋溢的音乐家、制作人和音乐专才，在他们的职业生涯中一路扶持，包括和他们分享见解、指导实践方针、支持技能提升。

他认为，导师在本地音乐发展过程中扮演着至关重要的角色，影响的不只是个别音乐人，而是整体行业。好导师能做的包括培养人才、发掘潜能、促进业内合作及保留本地音乐的传统特色，这些贡献能使整体音乐环境更具创新氛围和凝聚力，推动增长。

目前，梁伯君正在新加坡国立大学杨秀桃音乐学院攻读音乐引领硕士（Master of Music Leadership）课程。该课程于2022年推出，以创新和创业为导向，培养学生应对科技发展及跨学科合作的能力，塑造未来音乐行业的引领者。

他表示，为了攻读这门课程，他向技能创前程专才计划提交了申请，希望能借此获得资助。

“我的职业生涯来到这个阶段，学习音乐引领能力是我现在的目标。我从理工学院毕业后就开始做音乐，没有强大的学术背景，形成某种障碍。所以，尽管知道不容易，我还是想要去吸取这难得的经验。而且，作为导师，我希望自己有更好的学术资历，并期待获得更多教学机会。”

得知申请成功后，梁伯君表示这为他带来极大的成就感，肯定了他在音乐教育和制作领域的贡献，以及对终身学习的决心。他也期待，能借助这项计划发掘新的合作机会，扩展线上事业，把音乐的种子传播得更广更远。

展望未来，梁伯君表示，他将继续专注在专业能力的提升上，希望能扩展生意业务，并以自身行动启发他人。

“终身学习是在现今快节奏社会生存的基本能力。唯有持续学习新知识、发展新技能和适应变化，才能避免和社会脱节，维持自己的创新力和韧性。”—— 梁伯君

技能创前程专才计划 现已开放申请

技能创前程专才计划（SkillsFuture Fellowships）是供新加坡人申请的技能提升计划，支持得主继续自己的技能提升之路。

任何在工作领域有至少10年工作经验，且符合以下条件的新加坡人，都能提出申请或被提名：

具备所属领域里的高度专业和技术知识。若获得业界认可和雇主的推荐，将更有优势。

展现出终身学习、精益求精的精神，并将之付诸行动，已有具体计划要如何在相关领域里继续提升或深化自己的知识和技能。

传播终身学习的种子，积极鼓励和帮助他人提升技能。例如，参与引导和教育他人的活动，以自身经验激励他人终身学习。

自推出以来，技能创前程专才计划得主来自行各业，包括社会服务、教育、创意设计和美食界等的专才。

技能创前程专才计划现已开放申请。欲知详情，可上网查询。

【本文由精深技能发展局呈献】