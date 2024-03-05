建筑承包商注册系统 将作为聘用客工唯一管道

为了进一步推动建筑环境业转型，现有的承包商注册系统将从原为公共服务领域专用的系统，扩大为全国系统，并将会是聘用建筑客工的唯一管道。

国家发展部长李智陞星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时，作出相关宣布。

他指出，建筑环境业转型已见效，例如新建筑项目的集成式数码传输（Integrated Digital Delivery）采用率从2022年的45%增至2023年的58%，而制造和装配设计技术（Design for Manufacturing and Assembly）的采用率则从51%上升至61%。

扩大承包商注册系统（Contractors Registration System，简称CRS）的覆盖率后，政府将能更有效地推行行业转型措施，提升建筑质量、人力、生产力及创新方面的标准，使行业的整体水平更统一。

李智陞强调政府在作出改变时会循序渐进，减少对建筑公司和建筑工程的影响。

CRS由建设局管理，原本只有投标政府建筑工程或以第一级承包商身份参与公共服务领域建筑工程的公司，须同CRS注册。

CRS目前是聘用建筑客工的三个管道之一，其余两个是由建设局管理的建筑商执照制度，和由新加坡建筑商公会管理的建筑分包商名册。三个管道的注册条件不同，意味着一些公司更容易聘请到客工。

此外，建筑公司若聘用马来西亚等传统来源国的客工，或不聘用客工，就无须同三个管道注册，不受相关条件约束。

公司须注册CRS 才能聘建筑客工

为了让聘用建筑客工的所有公司都符合最低入门条件，它们日后须同CRS注册，才能聘用建筑客工。与此同时，建设局以目前的工程价格及投标价为依据，调整加入CRS所须达到的最低缴足资本及最低业绩记录，确保注册公司有足够财务能力与经验来维持营运和完成工程。

建设局将给予公司时间来符合条件，并会在今年迟些时候公布详情。CRS里的注册公司目前有约1万1000家；建设局预料另外会有多达7000家公司注册。

新加坡国际设施管理协会会长吴高辉告诉《联合早报》，一些新开设的公司或在达到最低业绩记录的要求方面遇到困难。

建筑商公会会长李佳财则指出，将CRS扩大为全国系统会提高建筑业的透明度，并让行业更标准化，进而让市场更高效和具竞争力，对承包商和客户都有好处。