乐龄易计划升级提供八亲乐龄设施 打造安全居住环境

专门协助打造安全组屋居住环境，让年长者能安心活动、生活更便利的乐龄易计划将升级，提供更多亲乐龄设施选项。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时宣布，建屋发展局将于4月1日推展的乐龄易计划2.0（Enhancement for Active Seniors 2.0，简称EASE 2.0），会增添三大类共八项新的亲乐龄设施。

第一类新设施让行动相对不方便的年长者更安心地活动，避免摔倒；第二类主要方便坐轮椅和使用座椅式便桶的长者；第三类则是加强长者在屋内的安全及让生活更便利。

固定式扶手、对现有浴室和厕所地砖进行防滑处理，及方便组屋门前有梯级的年长居民安全出入的定制斜坡道和轮椅升降设备，都将保留在乐龄易计划2.0中。

增添折叠式扶手少占空间

建屋局在扶手种类方面增添了折叠式扶手。这类U形扶手安装在马桶旁，有需要时才放下，用不着时推高靠墙，不占空间。

一些浴室和厕所较狭窄，固定式扶手可能阻碍人走动或轮椅移动，折叠式扶手能解决这个情况。建屋局承包商会评估，如有必要，会安装折叠式扶手。

政府继续为新的亲乐龄设施提供高额津贴，一房式、二房式和三房式组屋屋主只须付5%的费用；四房式、五房式和公寓式组屋屋主则分别须付7.5%、10%或12.5%的费用。

费绍尔以三房式组屋家庭为例说，若选择包括轮椅升降设备在内的全套亲乐龄设施，只须付约570元。政府会津贴剩余的约1万元。

符合条件的家庭可直接向建屋局申请加入乐龄易计划，或在邻里展开家居改进计划（Home Improvement Programme）时加入。以往曾通过乐龄易计划在家中安装亲乐龄设施的家庭，也能向建屋局申请安装新添的设施。

170座租赁组屋装无线警报 2.68万年长者受惠

除了优化乐龄易计划，建屋局也将为全岛约170座租赁组屋的部分单位安装无线警报系统，受惠的将有2万6800名低收入和没有家庭支持的年长者。

外交部兼国家发展部高级政务部长沈颖也宣布，建屋局将把邻里更新计划（Neighbourhood Renewal Programme）扩展到1996年和1999年之间建成的组屋，惠及超过10万个组屋单位。这第五阶段计划的施工项目将包括康疗花园，及连接乐龄设施的健康步道等。

国家发展部长李智陞强调，随着社会老龄化，有必要改变我们的住家和住宅区，让年长者能安度晚年。政府因此将为乐龄SG计划（Age Well SG）注入6亿元。

乐龄SG计划通过三大方面全面优化设施和服务，确保年长者可维持活跃生活、社交联系，并且能在社区中得到护理。

屋龄达70年居民将可选择自愿提早重建计划

李智陞答复议员询问时说，自愿提早重建计划（Voluntary Early Redevelopment Scheme，简称VERS）将让政府有机会重新发展旧组屋，打造让居民生活、工作与休闲的市镇，就近提供更多工作机会及设施。

但这是一项规模庞大、复杂且长远的任务。政府在规划后代子孙需求的同时，也须照顾到当下这一代人民的住房需求。

李显龙总理在2018年国庆群众大会上透露，政府将在组屋屋龄达到70年后，让居民在VERS计划下投票选择是否要将剩余屋契卖回给政府。