王乙康：应对老龄化 各科医生合理构成和人数同样重要

在应对本地医疗人手短缺问题上，卫生部长王乙康指出，合理的各科医生构成与医生绝对数量同样重要，政府一直在增加老龄化相关领域的培训职位数量。

卫生部长王乙康星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时说，增加人手是扩大医疗系统能力的另一个关键。

他指出，过去10年，我国医学院收生人数增加约30%，目前达到约500人；政府也提供奖金，积极吸引从海外医学院毕业的新加坡人重返本地公共医疗保健系统。

不过，王乙康也说：“我们可以探讨是否须要进一步增加人才，但必须认识到所有行业都面临人才短缺，医疗保健行业应吸引公平份额的人才。”

他强调，这不是一个简单的数字游戏，合理的各科医生构成与医生绝对数量同样重要。 “如果，像一些其他国家一样，很多医生都投身医美等领域，那并没有多大帮助。”

本地全科医疗等领域面临短缺

王乙康提到，本地在全科医疗（family medicine）、内科、老年医学、康复医学等领域面临短缺。

“随着新加坡成为一个超老龄化社会，我们有更多患有多种复杂疾病的患者，需要具备这些广泛技能的医生。 因此，卫生部一直在增加这些领域的培训职位数量。”

针对议员洪维能（西海岸集选区）提及的本地医生与人口比例低于许多经合组织国家，王乙康回应说：“这并不意味着本地医疗成果较差、可及性和可负担水平较低。”

他指出，新加坡人健康寿命预计可达74岁，是全世界最高的之一；而美国为66岁，英国为70岁等。“实现这一目标，新加坡在医疗方面的支出约占国内生产总值的5%，而在大多数发达国家，这一比率为10%至13%，美国为17%。”

因此，王乙康说，除了数字外，医生的构成和素质、国家的地理分布、系统的运行方式，都会带来很大的不同。

“我们用更少的开支、更少的床位和医生与人口的比例，取得了更好的医疗结果。”

普杰立：卫生部与高等教育机构合作 增加人才供给

关于加强社区预防性医疗，卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生说，卫生部正在与高等教育机构合作，以增加本地人才供给。

普杰立指出：“我们也致力发展基础及社区护理的家庭医生，并更加重视全科医疗培训。例如鼓励更多医生接受相关研究生培训，如报读全科医疗毕业文凭和全科医疗硕士，以帮助他们治疗与管理不同年龄段、更广泛的复杂疾病。”

同时，当局也在增加社区中护士、药剂师和其他综合医疗保健人员的数量，并提供跨学科培训，让他们能以最高级别的执照执业。

普杰立也说：“我们还将扩大社区药剂师和综合医疗保健人员在基础社区护理中发挥的作用，以改善社区的护理服务。”